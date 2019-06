Der Radio NÖ-Musiksommer 2019: Chris Norman, Opus, Ambros, Andrea Berg und viele andere Stars

Auftakt am Samstag, 15. Juni um 20 Uhr mit Chris Norman beim open-air-Konzert in Purkersdorf

St. Pölten (OTS) - „Wir bringen die Stars ins Land“ lautet ein Slogan von Radio Niederösterreich als Partner vieler Konzerte. Und mit dem „Radio NÖ-Musiksommer“ und Live-Übertragungen von Bühnenauftritten kommen viele musikalische Publikumslieblinge sogar direkt in die Wohnzimmer, in die Gärten und in die Autos der Radio NÖ-Hörerinnen und -Hörer:

*Am Samstag, 15. Juni ist Chris Norman, der Lead-Sänger der legendären Pop-Gruppe „Smokie“, mit Band und allen Hits zu Gast in Purkersdorf – von „Living next door to Alice“ bis „Lay back in the arms of someone“ spannt sich der musikalische Bogen.

*Ebenfalls in Purkersdorf läuft am Samstag, 31. August „Das große Österreich-Konzert“, u.a. mit Wir4, Opus, Schiffkowitz von STS, Boris Bukowski und Wolfgang Ambros.

Die Konzert-Übertragungen auf Radio Niederösterreich beginnen jeweils um 20.04 Uhr, dazu wird es an den Veranstaltungstagen im Vorfeld auch Reportagen und Interviews geben.

*Nicht zuletzt wird Radio Niederösterreich – wie ORF 2 – auch die „Starnacht aus der Wachau“ live übertragen – am Samstag, 21. September stehen u.a. Schlagerstar Andrea Berg, Maite Kelly und Ross Antony auf der Bühne in Rossatzbach.

*Schon von 21. bis 23. Juni steht die Radio NÖ-Bühne im Mittelpunkt zahlreicher Auftritte beim Donauinselfest in Wien – mit dabei sind u.a. Semino Rossi, Simone & Charly Brunner, Marc Pircher, Melissa Naschenweng und Die Seer.

Von der Donauinsel sind zahlreiche Einstiege mit Reportagen und Interviews in das Programm von Radio Niederösterreich geplant.

