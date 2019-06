ORF SPORT + mit FIFA U20-WM, FIFA Women’s World Cup und der UEFA Euro Men’s Under 21

Ebenfalls am 15. und 16. Juni: Kanu, Traben, American Football und Handball

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 15. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom ICF Kanu Slalom-Weltcup London um 12.00 Uhr, vom Austrian Football League-Match Swarco Raiders Tirol – Projekt Spielberg Graz Giants um 15.50 Uhr, vom FIFA U20-WM-Finale Ukraine – Südkorea mit Siegerehrung um 17.55 Uhr und vom Spiel Kanada – Neuseeland beim FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr sowie „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom ICF Kanu Slalom-Weltcup London um 12.00 Uhr, vom Traberderby 2019 um 14.30 Uhr, vom Spiel Schweden – Thailand beim Fußball FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 um 14.45 Uhr, vom Handball EHF Cup Schweden – Österreich um 17.00 Uhr und vom Spiel Italien – Spanien bei der UEFA Euro Men’s Under 21 Italien & San Marino 2019 um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 18.45 Uhr, die Höhepunkte vom European Latin Paris 2019 um 19.00 Uhr und vom Hockey-Europacup der Damen um 19.30 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 16. Juni.

Erste Station des Kanu Slalom-Weltcups 2019 ist von 14. bis 16. Juni das Lee Valley in Großbritannien. Kommentator ist Michael Berger.

In der 9. Runde der Austrian Football League treffen am 15. Juni die Swarco Raiders Tirol und die Projekt Spielberg Graz Giants aufeinander. Kommentator ist Michael Guttmann, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Max Sommer (ORF-TVthek live von 15.50 bis 19.00 Uhr).

Bei der FIFA U20-Weltmeisterschaft in Polen kämpfen im Finale am 15. Juni Ukraine und Südkorea um den Weltmeistertitel. Kommentator ist Oliver Polzer.

Von 7. Juni bis 7. Juli geht in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne. 24 Mannschaften kämpfen in sechs Gruppen um den Einzug in das Achtelfinale. Kommentatorin am Samstag ist Anna-Theresa Lallitsch, Kommentator am Sonntag Erwin Hujecek. Als Expertin fungiert Elisabeth Tieber.

ORF SPORT + überträgt das Traberderby am 16. Juni live aus der Krieau. Kommentator ist Michael Berger.

Im letzten EHF Cup-Spiel tritt Österreichs Handball-Team der Männer zum Abschluss auswärts gegen Vize-Europameister Schweden an. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

Zwölf Mannschaften kämpfen bei der U21-Europameisterschaft in drei Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Das Turnier geht von 16. bis 30. Juni in Italien und San Marino über die Bühne. Österreich spielt in Gruppe B gegen Serbien (17. Juni), Dänemark (20. Juni) und Deutschland (23. Juni). Kommentator ist Michael Bacher, an seiner Seite als Experte ist Herbert Prohaska.

(Stand vom 14. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

