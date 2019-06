VIENNA BIENNALE TALK: Female Values

Das MAK FUTURE LAB lädt zur Podiumsdiskussion

Wien (OTS) - Das MAK FUTURE LAB lädt im Rahmen der "VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019: SCHÖNE NEUE WERTE. Unsere Digitale Welt gestalten" 29. Mai – 6. Oktober 2019) zur Gesprächsreihe VIENNA BIENNALE TALK. Zum Auftakt hält Katharina Mader (feministische Ökonomin, WU Wien) am 18. Juni 2019, 19:00 Uhr, im MAK FORUM eine Keynote zum Thema "Female Values". Fragen rund um Feminismus und digitale Zukunft werden in einer anschließenden Podiumsdiskussion mit Katharina Mader, Anne Faucheret (Kuratorin, Kunsthalle Wien), Martina Schöggl (Obfrau von The Sorority, Verein zur branchenübergreifenden Vernetzung und Karriereförderung von Frauen in Wien) und Anna Schwarz (Künstlerin) unter der Moderation von Janina Falkner (Kuratorin, MAK) weiter vertieft.



Kreativität, Empathie, Fürsorge und Erziehung werden als Schlüsselkompetenzen für die "Arbeit der Zukunft" angesehen. Damit ist jedoch genau die Art von Arbeit gemeint, die lange Zeit unbezahlt war und heute überwiegend schlecht bezahlt ist – meist wird sie von Frauen ausgeübt. Worauf ist die vergleichsweise geringe materielle aber auch soziale Anerkennung von weiblicher Arbeitskraft zurückzuführen? Ist das Patriarchat die Triebfeder des Kapitalismus oder verhält es sich genau umgekehrt? Kann uns Digitalisierung dabei helfen, Arbeit neu zu bewerten und Kultur und Wirtschaft wieder zu "feminisieren"? Wie patriarchal ist künstliche Intelligenz und wie kann Feminismus die Digitalisierung steuern? Steigt dadurch der Wert der Frau?



Keynote: Katharina Mader (feministische Ökonomin, WU Wien)



Diskussionsteilnehmerinnen:

Katharina Mader, feministische Ökonomin, WU Wien

Anne Faucheret, Kuratorin, Kunsthalle Wien

Martina Schöggl, Obfrau von The Sorority, Verein zur branchenübergreifenden Vernetzung und Karriereförderung von Frauen in Wien

Anna Schwarz, Künstlerin



Moderation: Janina Falkner, Kuratorin, MAK



MAK FUTURE LAB

Das MAK FUTURE LAB ist ein vom MAK gegründetes Kreativlabor, das durch Workshops, Vorträge, Podiumsgespräche und andere Formate interdisziplinäre Beiträge zur humanen Gestaltung und Nutzung der Digitalen Moderne erarbeitet. Es positioniert Design, Architektur und bildende Kunst als treibende Kräfte von sozial, ökologisch, kulturell und wirtschaftlich nachhaltigen Marktwirtschaftsmodellen und vernetzt diese Kreativsparten – im Rahmen vielfältiger Kooperationen – mit Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Politik. Das MAK FUTURE LAB hat den Anspruch, sowohl ganzheitliche Orientierungen und davon inspirierte Gemeinwohlstrategien als auch konkrete innovative Geschäftsideen für die Zukunft zu entwickeln.



Der VIENNA BIENNALE TALK wird mit finanzieller Unterstützung des EU-Programms Interreg V-A Slowakei–Österreich (Projekt „Design & Innovation“) im Rahmen des MAK FUTUE LAB realisiert.



PRESSEDATEN

Termin: Dienstag, 18. Juni 2019, 19:00 Uhr

Ort: MAK FORUM, MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Di 10:00–22:00 Uhr, Mi–So 10:00–18:00 Uhr

MAK-Eintritt: € 12 / ermäßigt € 9 / Familienkarte € 15

Jeden Dienstag 18:00–22:00 Uhr: Eintritt € 5

Eintritt frei für Kinder und Jugendliche unter 19

Rückfragen & Kontakt:

Presse MAK

Judith Anna Schwarz-Jungmann (Leitung)

Cäcilia Barani, Sandra Hell-Ghignone, Veronika Träger

T +43 1 711 36-233, -212, -229

presse @ MAK.at

www.MAK.at