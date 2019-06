Messerstich in Wien-Floridsdorf

Wien (OTS) - 13.06.2019, 20.40 Uhr

21., Stammersdorfer Straße

Laut derzeitigem Ermittlungsstand ist es im Innenhof einer Wohnhausanlage in der Stammersdorfer Straße zu einem Streit unter Nachbarn gekommen. Dabei erlitt ein 51-jähriger Mann (bosnischer Staatsangehöriger) einen Durchstich an der linken Hand. Der mutmaßliche Täter, ein 55-jähriger serbischer Staatsangehöriger wurde von anwesenden Personen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Beschuldigte befindet sich in Haft. Als Tatwaffe konnte ein rund 30cm langes Küchenmesser sichergestellt werden.

