Grundsteinlegung zum Wohnheim Payerbach

Die Marktgemeinde Payerbach und die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H. laden zur feierlichen Grundsteinlegung am 18. Juni 2019

Berndorf/Payerbach (OTS) - Mit der Grundsteinlegung am 18. Juni 2019, in Payerbach, Ortsplatz 3, vorgenommen durch LAbg. Hermann Hauer, in Vertretung von Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, wird der Start für ein attraktives gefördertes Wohnbauvorhaben gesetzt.

An dieser Feier werden neben dem Bürgermeister von Payerbach, Eduard Rettenbacher, auch die Geschäftsführer des Bauträgers, der gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H. und viele Persönlichkeiten und Ehrengäste aus der Region teilnehmen.

Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H. unterzieht bei diesem Projekt ein Gebäude aus dem Jahr 1909, das als Gasthof „Zur weißen Rose“ bzw. danach als Jugendheim des ÖGB genutzt wurde, einer Totalsanierung und errichtet ein modernes Wohnheim mit 20 bezugsfertig ausgestatteten Wohnungen sowie einer Arztpraxis. Die Wohnungen werden teilweise barrierefrei ausgebaut und verfügen über 2 bis 4 Zimmer samt Nebenräumen und weisen Wohnnutzflächen von ca. 50 bis 88 m² auf. Die hochwertige Ausstattung der Wohnungen mit Laminatböden in allen Räumen, großformatigen Fliesen in Bad und WC, Fußbodenheizung über Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gemeinschaftsantenne für SAT-Antennenanschluss, wird ergänzt durch einen Aufzug, einen Einlagerungsraum pro Wohnung im Kellergeschoß, einen Fahrradabstellraum und 24 PKW-Abstellplätze im Keller bzw. im Freien.

Die Photovoltaikanlage und die Installation einer Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zur Optimierung der Heizkosten tragen - gemeinsam mit der Förderung durch das Land Niederösterreich - dazu bei, dass auch die laufenden Aufwendungen günstig gehalten werden können.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Teilnahme an dieser Feier eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H.

2560 Berndorf, Neugasse 11

Dr. Friedrich Klocker

E-Mail: f.klocker @ wiensued.at

Tel.: 01 86695-1216