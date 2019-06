Großer Erfolg der Burgenländer beim Bundespreis für Berufsfotografie

Zwei der drei begehrten Pokale gingen an das Burgenland!

Wien (OTS) - Im Rahmen des Galaabends im Casino Baden wurde Mittwoch Abend der Bundespreis für Berufsfotografie verliehen. Aus den insgesamt 91 Einreichungen wurden im Vorfeld drei Sieger in den Kategorien Mensch, Werbung und Digital Art nominiert. „Keine leichte Aufgabe‘“, wie der Jury-Vorsitzender Dieter Bornemann erklärte, „da die Qualität der Einreichungen wirklich enorm hoch war“. Neben dem Journalisten und Fotograf Dieter Bornemann bestand die hochkarätige Fachjury außerdem noch aus dem Autor, Verleger und Fotograf Lois Lammerhuber der Wiener Fotokünstlerin Doris Dannerbauer und der lebenden Fotografielegende Horst Stasny.

Gleich zwei der drei Sieger stammten dabei aus dem Burgenland. Die aus Weiden am See stammende Peoplefotografin Lisi Lehner gewann in der Kategorie Mensch. Der Purbacher Fotograf und Composingkünstler Bernhard Pölzl konnte den Sieg in der Kategorie Digital Art mit nachhause nehmen. Platz drei ging an Christian Maislinger aus Salzburg in der Siegerbilder Kategorie „Werbung“.

„Das Burgenland ist mit den ca. 240 aktiven Berufsfotografen das kleinste unter den neun Bundesländern, was die Mitgliederanzahl betrifft. Gerade deshalb ist dieser Doppelsieg eine tolle Überraschung und eine wirklich schöne Bestätigung für die Qualität und das hohe Niveau im Bereich der Berufsfotografie in unserem Land“, freut sich die Vorsitzende der Burgenländischen Fachvertretung Maria Hollunder.

Lisi Lehner über ihr Gewinnerfoto…

„2018 durfte ich Branko Samarovski fotografieren. Seine Heimat ist die Bühne und das Fernsehen. Ich liebe es, wenn man Menschen das Leben ansieht. Es ist nicht spektakulär, es ist nicht ausgefallen. Es ist einfach. Auf den ersten Blick ist es nur eine klassische Portrait-Aufnahme. Jedoch schafft es Branko, seinen Betrachter zu fesseln. Man macht sich Gedanken.Nichts lenkt von ihm ab und durch die Lichtsetzung habe ich die Wirkung des Alters absichtlich verstärkt. Mit den digitalen Möglichkeiten, wollen alle das perfekte Aussehen. Für mich ist Branko perfekt. Je mehr man jemanden sein Leben ansieht, desto schöner werden die Menschen für mich.“

Bernhard Pölzl über sein Gewinnerfoto…

„Dieses Composing ist im Zuge einer Werbekampagne für die Stadtwerke Kapfenberg entstanden. Inhaltlich ging es darum, den enormen Einsatz der Mitarbeiter, die oftmals unter widrigsten Umständen zu arbeiten haben, bildlich umzusetzen. Zusätzlich war das Shooting als Team Building Maßnahme für die Mitarbeiter angedacht und so kamen anstatt professioneller Models tatsächlich auch die Mitarbeiter des Energieunternehmens zum Einsatz. Das Bild wurde letztlich als großes Transparent an diversen Standorten in Kapfenberg eingesetzt und zudem in diversen Zeitungen abgelichtet.“

Bundesnachwuchswettbewerb:

Preise: Preisgeld des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, WIFI-Gutscheine, 1. Platz erhält einen Pokal, die 2. und 3. Plätze je eine Medaille, Sachpreise der Firma Slach

Kategorie: Fotografen-Lehrlinge: 1. Platz Olga Vinakur aus Oberösterreich – Lehrbetrieb: Fotostudio Eder, 2. Platz Carina Obermoser aus Salzburg – Lehrbetrieb: Bernhard R. Moser Photography, 3. Platz Nina Bodner aus Wien Kategorie: Jungfotografen: 1. Platz Alina Judy aus Oberösterreich – Fotoatelier Stephan Rußkäfer, 2. Platz Eva Schrofler aus der Steiermark – Ortweinschule Graz, 3. Platz Matthias Kendler aus Salzburg

Weiters wurden noch die Zertifikate der EP – European Photographer an Wolfgang Cirtek, Isabella Fritsche, Simone Hagenauer, Wolfgang Hirt, Sigrid Körbler Barbara Leister, Alexander Nemeth, Marianne Perrone Pan, Christoph Schubert, Christian Thiess, Martina Würtz, Sebastien Ouvrard überreicht. Zudem wurde auch die Urkunde an den Best of Nation beim World Photographic Cup an Sebastien Ouvrard übergeben. (PWK303/us)

