1. Zirbentage am Glungezer

Die ersten Zirbentage am Glungezer bieten vom 20. - 23. Juni 2019 ein abwechslungsreiches Programm rund um den beliebten Baum.

Hall in Tirol (OTS) - Die Zirbe wird auch die „Königin der Alpen“ genannt - ganz sicher aber regiert sie am Glungezer. Hier, wo sich der größte Zirbenwald Mitteleuropas befindet und ihr charakteristischer Duft stets in der Luft liegt, ist der ideale Ort, um Tirols erste Zirbentage zu feiern.

Die Besucher erwarten vier abwechslungsreiche Thementage: Von naturkundlichen Führungen über Workshops und Vorträgen im Wald, Vorführungen von Zirbenholz-Schnitzern und Musik – alles dreht sich rund um das Thema Zirbe.

Detailprogramm:

Donnerstag, 20. Juni 2019: „Genuss und Gesundheit“ rund um die Zirbe

Ort: Mittelstation bzw. Bergstation, Zirbenweg

10 & 13.30 Uhr: Waldbaden | Treffpunkt: Alpengasthof Halsmarter

12 & 15 Uhr: Vortrag: „Doktor Wald“ – Was kann der Wald für unsere Gesundheit bewirken?

Treffpunkt: Alpengasthof Halsmarter

13 & 15 Uhr: Yoga im Zirbenwald | Treffpunkt: Tulfeinalm

14 Uhr Nordic Walking im Zirbenwald |Treffpunkt: Alpengasthof Halsmarter

Freitag, 21. Juni 2019: Wenn Zirbenholz zu Leben erwacht: Schnitzern über die Schulter g‘schaut

Ort: Mittelstation Halsmarter

10 – 15 Uhr Schauschnitzen und Schaudrechseln, Zirbenspäne selbst gemacht

Samstag, 22. Juni 2019: Aufg‘spielt am Glungezer – Volksmusik und gute Laune auf den Hütten und Almen am Glungezer



Tulfeinalm: Unterklamm Hausmusik aus Bruck/Ziller & „Hausberg Zwoagsang“ aus Walchsee

Alpengasthof Halsmarter: „Koasa Tanzlmusig“ aus Kitzbühel, „De Roatweindler“ aus Kaltenbach/Zillertal & „Bloackner 4gsang“ aus Scheffau

Sonntag, 23. Juni 2019: Unterwegs im Zirbenwald: Naturkundliche Themenführungen

Die kostenlosen Themenführungen lassen die Besucher allerhand Interessantes rund um die Zirbe auf einer kurzen Wanderung erfahren.

Treffpunkt für die Führungen: Tulfeinalm, Dauer jeweils ca. 60 Minuten

10 & 13 Uhr: Die Zirbe – Die Königin der Alpen

11 & 14 Uhr: Die Zirbe und der Tannenhäher

12 & 15 Uhr: Blumen und Kräuter rund um die Zirbe

U1 Musikantennachmittag beim Alpengasthof Halsmarter, 12 – 15 Uhr

Datum: 20.06.2019

Ort: Glungezer

Tulfes, Österreich

Url: https://www.hall-wattens.at/de/zirbentage-am-glungezer.html

