Karin Stainer übernimmt die Geschäftsführung von Milford Tee Austria

Seevetal/Hall in Tirol (OTS/LCG) - Karin Stainer wird neue Geschäftsführerin der Milford Tee Austria GmbH mit Sitz in Hall in Tirol. Sie folgt in dieser Position Christian Moser nach, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stellt. Die Milford Tee Austria GmbH ist seit 1972 in Österreich aktiv. Das Unternehmen wurde durch die Übernahme von Grosch Tee durch die Laurens Spethmann Holding gegründet.



„Karin Stainer bringt langjährige Erfahrung bei führenden Unternehmen in der Lebensmittelbranche mit. Sie ist die geeignete Expertin, um so große Aktivitäten wie die Einführung der Marke Meßmer in den österreichischen Markt in einen nachhaltigen Erfolg zu verwandeln“ , kommentiert Lars Wagener, Vorstandsvorsitzender der Laurens Spethmann Holding.



Karin Stainer ist eine ausgewiesene Vertriebsexpertin mit langer Erfahrung in geschäftsführenden Positionen. Ihre letzten beruflichen Stationen waren bei Römerquelle, Sara Lee und Griesson – de Beukelaer.

Weitere Informationen auf https://www.messmer.de und https://www.lsh-ag.de.



