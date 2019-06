Merck startet Bewerbungsphase für nächste Runde seines Accelerator-Programms

Darmstadt (ots) - Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat die Bewerbungsphase für Start-ups zur Teilnahme am globalen Merck Accelerator-Programm eröffnet. Dieses findet im Innovationszentrum des Unternehmens am Hauptsitz in Darmstadt statt. Das Accelerator-Programm vernetzt Start-ups mit Innovationsprojekten von Merck und seinen drei Unternehmensbereichen Healthcare, Life Sciences und Performance Materials für eine gemeinsame Entwicklung und nachhaltige Geschäftspartnerschaften. Während eines Zeitraums von drei Monaten erhalten Start-ups eine finanzielle Unterstützung von bis zu 50.000 Euro. Zudem profitieren sie von einem intensiven Coaching von über 50.000 Experten aus dem globalen Merck-Netzwerk. Die Gründer erhalten außerdem ein Mentoring durch das Top-Management von Merck und Zugang zu internen Ressourcen wie unternehmenseigenem Wissen, Expertise und Marktzugang. Darüber hinaus wohnen sie Coaching-Sessions bei und gewinnen erhöhte Sichtbarkeit auf inspirierenden und renommierten Veranstaltungen im Start-up-Ökosystem.

Während der Accelerator-Phase werden bis zu 12 ausgewählte Start-ups des Hauptsitz-Programms Zugang zu den Arbeitsplätzen im futuristischen Merck Innovation Center inklusive der Prototyping-Einrichtungen im sogenannten Makerspace haben. Zeitgleich ist auch ein weiteres globales Accelerator-Programm im China Innovation Hub in Shanghai gestartet, das den Start-ups Zugang zu Mercks lokalem Netzwerk in verschiedenen Geschäftsbereichen und Ökosystemen gewährt. Beide Accelerator-Programme finden von Mitte Januar bis April 2020 gleichzeitig statt. Unmittelbar nach den Programmen haben ausgewählte Start-ups die Möglichkeit, ihren Aufenthalt entweder in China oder in Darmstadt zu verlängern. Die Bewerbungen für beide Programme sind bis zum 25. August 2019 möglich.

Fokus des Accelerator-Programms

Neben den Hauptforschungsbereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials von Merck liegt der primäre Fokus des Merck Accelerator auf der Kooperation mit Start-ups in den Innovationsfeldern des Unternehmens:

- Biosensing & Interfaces: Technologien als Schnittstellen

zwischen der biologischen und digitalen Welt

- Liquid Biopsy Technologies: Lösungen zur Bewältigung von

Herausforderungen bei der Flüssigbiopsiemethode

- Clean Meat: Technologie, die zur In-vitro-Herstellung von echtem

Fleisch erforderlich ist

Weitere Informationen zum Programm sowie die Anmeldung finden Sie im Internet unter http://ots.de/N3OjNQ

