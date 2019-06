Danube Day 2019: Aktiv für eine sichere Donau

1000 Kinder beteiligen sich beim heurigen Danube Day im Wiener Stadtpark als Donaudetektive

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Werde aktiv für eine sichere Donau!“ lädt der Danube Day im Stadtpark zum Kennenlernen der Donau und ihres Lebensraumes ein. An 15 Informations- und Mitmachstationen begeben sich Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren auf die Spur, um Wissenswertes über die Donau, Flora und Fauna, über den Schutz der Donau und den Donauhochwasserschutz zu entdecken. „Die Donau ist unsere Lebensader und der zweitgrößte Fluss Europas, umso wichtiger, schon den Kindern die große Bedeutung der Donau für Österreich und andere Länder spielerisch und interessant näher zu bringen. In ihren Händen liegt letztlich die Zukunft unseres Blauen Planeten und einer hoffentlich blauen Donau. Wir müssen alles tun, um die Donau sauber zu halten und deren Lebensraum laufend zu verbessern“, erklärt Umweltministerin Maria Patek den Hintergrund des Danube Days heute in Wien.

„Es ist wichtig für uns darauf zu achten, dass die Donau auch für die nächsten Generationen erhalten bleibt. Dass die Natur aber auch ihre Tücken haben kann,

das sehen wir im Hochwasserfall – daher gibt’s heuer am Danube Day 2019 spezielle Informationen dazu“, bringt Verkehrsminister Andreas Reichhardt ein. „Denn jede und jeder kann einen Beitrag leisten – das zeigt der Danube Day abermals den vielen Besucherinnen und Besuchern.“

Das diesjährige Motto lautet „Werde aktiv für eine sichere Donau“. Im Zentrum des heurigen Danube Day steht der Schutz der Bevölkerung vor einem Donauhochwasser. Die letzten Donauhochwässer in den Jahren 2002 und 2013 haben Österreich schwer getroffen und viele Schäden angerichtet. Zum Schutz der Bevölkerung vor künftigen Hochwässern werden immer wieder neue Projekte umgesetzt. Parallel dazu wird der Lebensraum Donau laufend verbessert. So wurden z. B. zahlreiche Wandermöglichkeiten für Fische mittels sogenannter Fischaufstiegshilfen geschaffen und Nebenarme mit der Donau wieder verbunden.

„Ich freue mich, dass wir heuer erstmals Partner des Danube Day sind. Die Fachabteilung Wiener Gewässer sorgt für den Schutz der Flüsse, Bäche und stehenden Gewässer in Wien, ist aber auch verantwortlich für den Hochwasserschutz. Herzstück des Wiener Donauhochwasserschutzes ist die Neue Donau mit ihren drei Wehranlagen. Mit der Neuen Donau und der Donauinsel ist Wien für ein mehrtausendjährliches Donauhochwasser bestens gerüstet“, so Gerald Loew, Leiter der Abteilung Wiener Gewässer.

Infostände und Mitmachstationen

Das heurige Motto soll Bewusstsein dafür schaffen, wie jede und jeder einzelne die Donau und sich selbst schützen kann. Passend zum Thema Sicherheit ist der bekannte Helmi heuer als Donaupate 2019 zu Gast beim Danube Day, der in Begleitung von Robert Steiner und seiner Show zu erleben ist.

Das Programm des Danube Day steht ganz im Zeichen der Erlebniswelt von Kindern. Sie lernen beim Danube Day wie sie sich richtig und sicher am Wasser verhalten sollen und was es bei einem Notfall zu beachten gibt. Neben vielen anderen Highlights bietet der Stand der Wasserjugendplattform des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus „Generation Blue“ ein Wissensquiz und eine Fische-Malstation. Bei der Fachabteilung Wiener Gewässer (MA 45) der Stadt Wien kann man Wasserlebewesen beobachten. Am Stand der viadonau lernen die Kinder alles Wissenswerte über die Vermeidung von Plastikmüll. Das heurige Gastland Bayern präsentiert den Kindern „ihre Donau“.

Hintergrund des Danube Day

Die Donau fließt von ihrer Quelle im Schwarzwald bis zur Mündung im Schwarzen Meer über eine Strecke von fast 3.000 Kilometern durch 10 Länder. Das Einzugsgebiet der Donau erstreckt sich auf 19 Länder. Diese Gebiete sind Lebensraum für zahlreiche seltenen Tier- und Pflanzenarten. Im Einzugsgebiet der Donau leben über 80 Millionen Menschen. Um die Donau zu schützen und eine nachhaltige Nutzung zu gewährleisten, wurde 1994 das Donauschutzabkommen unterzeichnet. Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus engagiert sich in dieser Kommission für die Donau und die Anliegen Österreichs.

Seit 2004 wird der Danube Day im gesamten Donauraum gefeiert. Dieser Tag soll einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung und damit zum Schutz des Lebensraums Donau leisten. Er wird in allen Donauländern mit zum Teil sehr großen Veranstaltungen begangen. Der Danube Day in Österreich ist eine gemeinsame Veranstaltung vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, vertreten durch die viadonau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH, und der Stadt Wien, MA 45 - Wiener Gewässer.

Der Danube Day wird nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens als Green Event durchgeführt.

Mehr Informationen: www.danubeday.at

Fotos zur Veranstaltung finden Sie im Fotoservice des BMNT

Nähere Informationen zum Danube Day 2019 finden Sie unter https://www.bmnt.gv.at/wasser/wasser-oeffentlich/danube_day/danubeday2019.html

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Daniel Kosak

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606918

daniel.kosak @ bmnt.gv.at

http://bmnt.gv.at