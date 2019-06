Hochspannung bei der ORF-„Millionenshow“

In einer der nächsten Ausgaben stellt Armin Assinger die Millionenfrage

Wien (OTS) - Nervenkitzel bei der „Millionenshow“! Sprühen zum neunten Mal die Funken? Noch vor der Sommerpause schafft jemand, der oder die es noch sehr weit bringen wird, den Sprung in die Mitte. Denn Armin Assinger stellt in einer der nächsten Ausgaben zum 25. Mal die Millionenfrage. Acht Kandidatinnen und Kandidaten haben es bereits geschafft und alle Fragen richtig beantwortet – zuletzt im Juni 2018 von Hooman Vojdani aus dem Burgenland. 16 weitere Male wurde in der Showgeschichte die Millionenfrage gestellt, doch die Kandidatinnen und Kandidaten entschieden sich dafür, keine Antwort zu geben und das Studio mit dem sicheren Gewinn von 300.000 Euro (bzw. 5.000.000 Schilling) zu verlassen. Ob der Kandidat oder die Kandidatin diesmal wieder das Risiko eingeht und die Million knackt, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer bei einer der nächsten „Millionenshow“-Ausgaben – zu sehen jeweils Montag um 20.15 Uhr in ORF 2.

Die Millionengewinner im Überblick

Anton Sutterlüty aus Vorarlberg beantwortete als erster Kandidat alle 15 Fragen richtig und erzielte – damals noch bei Barbara Stöckl – damit den Hauptgewinn: zehn Millionen Schilling. Bei Armin Assinger wurde die Million bereits siebenmal geknackt: Fünf Frauen und zwei Männer – Christiane de Piero aus Kärnten, Sigrid Weiß-Lutz aus der Steiermark, Karin Huber aus Oberösterreich, Elfriede Awadalla und Heide Gondek aus Wien, Mathias Stockinger aus Niederösterreich sowie Hooman Vojdani aus dem Burgenland– konnten die „Millionenfrage“ richtig beantworten und verließen das Studio als Euromillionäre.

Einem/einer dieser Kandidatinnen und Kandidaten stellt Armin Assinger die „Millionenfrage“:

Montag, 17. Juni, 20.15 Uhr, ORF 2:

Andreas Rohrböck aus St. Pölten, Gerlinde Ernst aus Oberwart im Burgenland, Josef Raith aus Fladnitz an der Teichalm in der Steiermark und Thomas Gassner aus Innsbruck

Montag, 24. Juni, 20.15 Uhr, ORF 2:

Jennifer Hirschmann aus Riegersburg in der Steiermark, Wolfgang Fercher aus Villach in Kärnten, Gaby Waltner aus Hornsburg in Niederösterreich und Thomas Haller aus Oberperfuss in Tirol

Montag, 1. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2:

Victoria Grünhut-Weiß aus Langenlebarn in Niederösterreich, Michael Schweigebauer aus Salzburg, Lukas Haring aus Hartberg in der Steiermark und Sabine Gruber aus Möllersdorf in Niederösterreich

Montag, 8. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2:

Julia Höfer aus Innsbruck, Mark Hofstetter aus Mannersdorf in Niederösterreich, Herbert Innerkofler aus Fürstenfeld in der Steiermark und Mary Grießer aus Klaus in Vorarlberg

