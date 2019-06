Toto: 71 Dreizehner, und nächste Runde Garantie 13er mit 100.000 Euro

Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Ergebnisse von Länderspielen scheinen doch leichter vorhersagbar zu sein als die Matches diverser nationaler Meisterschaften bzw. von europäischen Klub-Bewerben. Denn in der Toto Runde 24A, in der 18 Länderspiele auf dem Programm standen, gab es gleich 71 Dreizehner, die jeweils 83,50 Euro brachten.

Weniger leicht war es dann schon in der Torwette: Hier gab es keine fünf richtigen Ergebnisse, sodass der Jackpot im ersten Rang in eine weitere Runde geht. Die beiden Gewinne im zweiten Rang erzielte ein Niederösterreicher mit einem Systemschein; er scheiterte an Spiel 5 (1:+ zwischen Aserbeidschan und der Slowakei).

Garantie 13er mit 100.000 Euro

Annahmeschluss für die Runde 24B ist am Samstag um 15.20 Uhr, und dabei geht es um einen Garantie 13er: Das heißt, Toto dotiert den Dreizehner-Gewinnrang auf exakt 100.000 Euro auf.

Quoten der Toto Runde 24A

71 Dreizehner zu je EUR 83,50 745 Zwölfer zu je EUR 4,30 3.131 Elfer zu je EUR 0,20 6.927 Zehner zu je EUR 0,20 515 5er Bonus zu je EUR 1,10

Der richtige Tipp: 2 1 1 2 2 / 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 4.680,00 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 369,30 Torwette 3. Rang: 17 zu je EUR 24,10 Hattrick: JP zu EUR 118.890,74

Torwette-Resultate: 1:+ 1:0 2:1 0:1 1:+

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



www.lotterien.at

www.win2day.at