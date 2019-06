WKÖ-Leitner: Branche begrüßt Initiativantrag für fairen Wettbewerb

Fachverbandsobmann spricht von „notwendiger Modernisierung“ für Taxigewerbe und Mietwagenunternehmen

Wien (OTS) - „Der heute eingebrachte Initiativantrag ist der Startschuss für die notwendige Modernisierung des Gelegenheitsverkehrsrechts“, zeigt sich Erwin Leitner, Obmann des Fachverbandes für das Personenbeförderungsgewerbe mit PKW in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) erfreut über die Aufnahme des Initiativantrages in den Verkehrsausschuss. „Der nun am Tisch liegende Gesetzesentwurf vereint qualitative Aspekte, Verwaltungsvereinfachungen, Abbau unnötiger bürokratischer Hürden und schafft gleiche gesetzliche Rahmenbedingungen für alle Marktteilnehmer“, bedankt sich Leitner ausdrücklich bei den Entscheidungsträgern der ÖVP/FPÖ/SPÖ.

Derzeit unterscheidet das Gelegenheitsverkehrsgesetz zwischen Taxigewerbe und Mietwagengewerbe. Damit haben Taxi- und Mietwagenunternehmen, obwohl sie die gleiche Dienstleistung anbieten, unterschiedliche Voraussetzungen. Auf Initiative der Interessenvertretung wurde über die Schaffung eines einzigen, gemeinsamen Gewerbes für Taxi- und Mietwagenunternehmen verhandelt. Auf diese Weise sollen alle Marktteilnehmer, die Taxidienstleistungen anbieten, gleichen Rechten und Pflichten unterliegen, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten.

Digitalisierung als Chance

Bei der Neugestaltung der Berufs- und Marktzugangsbedingungen würde das bisher getrennte Taxi- und Mietwagengewerbe zu einem einzigen Gewerbe zusammengelegt. „Wir hoffen, dass der eingebrachte Initiativantrag rasch beschlossen wird, damit die wirtschaftliche Existenz unserer Unternehmer gesichert ist“, so Leitner. „Die Digitalisierung sehen wir als Chance und wollen diese aktiv begleiten. Die Wettbewerbsfähigkeit aller Unternehmer und ihrer Mitarbeiter muss - im hart umkämpften Umfeld vieler neuer Anbieter – an ein gemeinsames „level playing field“ angepasst und harmonisiert werden“, hält der Obmann der Branche abschließend fest.

Zur Branche

Der Fachverband für das Personenbeförderungsgewerbe mit PKW in der Wirtschaftskammer Österreich ist die gesetzliche Interessenvertretung von mehr als 13.000 österreichischen Personenbeförderern. Im gesamtösterreichischen Verkehrssystem nehmen diese Fahrzeuge einen fixen Platz ein und leisten einen bedeutenden Beitrag zur Bewältigung des täglichen Verkehrsaufkommens im öffentlichen Personennahverkehr. (PWK301/DFS)

