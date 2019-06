Terminaviso: PRESSEGESPRÄCH zum neuen Angewandte Festival am Di, 25. 6. 2019

Leitmotiv 2019: ÖFFNUNGEN / OPENINGS vom 25. - 28. Juni 2019

Wien (OTS) - Mit dem "Angewandte Festival" stellt die Universität für angewandte Kunst Wien ihr neues jährliches Veranstaltungsformat vor, welches vom 25. bis zum 28. Juni 2019 erstmals stattfindet. Zum ersten Mal präsentieren sich die Abteilungen der Angewandten in den teils neuen Räumlichkeiten am Oskar-Kokoschka-Platz und in der Vorderen Zollamtsstraße 7. Zusätzlich wird der Oskar-Kokoschka-Platz für den Verkehr gesperrt und zur Bühne für künstlerische Auseinandersetzungen mit dem diesjährigen Leitmotiv ÖFFNUNGEN / OPENINGS. Mehr dazu erfahren Sie einem Pressegspräch zu dem wir Sie herzlich einladen:



PRESSEGESPRÄCH mit Gerald Bast, Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien und Lena Kohlmayr, Leitung Festivalprogramm.

Anschließend laden wir Sie herzlich zum Besuch der Ausstellungen der künstlerischen Abteilungen ein.

Zeit: Dienstag, 25. Juni 2019 um 10.30 Uhr

Ort: Universität für angewandte Kunst Wien, 3., Vordere Zollamtsstraße 7, Cafeteria





Das Angewandte Festival 2019 umfasst Ausstellungen der einzelnen Abteilungen in den Räumen der Universität am Oskar-Kokoschka-Platz und in der Vorderen Zollamtsstraße 7 sowie ein umfangreiches Programm aus 77 unterschiedlichen Programmpunkten in den Universitätsgebäuden und am für den Verkehr gesperrten Oskar-Kokoschka-Platz.

Programmzeiten Angewandte Festival 2019:

Dienstag, 25.6.: 11 bis 24 Uhr / Eröffnungsreden um 15.30 Uhr,

Mittwoch, 26.6.: 11 bis 22 Uhr,

Donnerstag, 27.6.: 11 bis 22 Uhr,

Freitag, 28.6.: 11 bis 02 Uhr

Ausstellungen in den Abteilungen: Di, 25.6. bis Fr, 28.6.: 11 bis 20 Uhr

Orte: Universität für angewandte Kunst, Oskar-Kokoschka-Platz 2 und Vordere Zollamtsstraße 7 und gesamter Oskar-Kokoschka-Platz

Rückfragen & Kontakt:

Universität für angewandte Kunst Wien

Andrea Danmayr

Presse und Medienkommunikation

01 71133 2004

presse @ uni-ak.ac.at

www.dieangewandte.at