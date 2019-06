Favoriten: „Bourbon mit Fleckerln“ und „Echt Wien“

Molisch/Criss (17.6.) und Bäuml/Horacek/Blaboll (18.6.) im „Waldmüller-Zentrum“, Eintritt kostenlos, Auskünfte: Telefon 0660/46 46 614.

Wien (OTS/RK) - Gute Laune ist Trumpf an den nächsten Abenden im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38): Das ehrenamtliche Organisationsteam des Vereines „Kultur 10“ richtet am Montag, 17. Juni, eine vergnügliche Veranstaltung mit dem Duo „Weana & Yankee“ aus. Das feine melodische und erheiternde Programm hat das Motto „Bourbon mit Schinkenfleckerln“. Heimatliche Weisen verquicken Chris Molisch (Österreich: Gitarre) und Steve Criss (Amerika: Banjo, Ukulele, u.v.a.) schmunzelnd mit Blues, Swing und Country. Mit „schrägen“ Arrangements ist zu rechnen. Start des amüsanten Konzertes: 19.00 Uhr. Unter der löblichen Devise „Echt Wien“ bringen die routinierten Wiener Musikanten Herbert Bäuml (Ziehharmonika) und Franz Horacek (Gitarre) zusammen mit Gerhard Blaboll (Autor, Humorist, Deklamator) am Dienstag, 18. Juni, ihr Publikum im „Waldmüller-Zentrum“ in Windeseile in Schwung. Althergebrachte und neuzeitliche Wienerlieder sind bei dieser Veranstaltung zu vernehmen und werden mit typischem „Wiener Schmäh“ umrahmt. Das „wienerische“ Beisammensein fängt um 18.00 Uhr an. Bei beiden Terminen ist der Eintritt gratis. Auskünfte erhalten Interessierte vom Verein „Kultur 10“ unter der Telefonnummer 0660/46 46 614. Beantwortung von Fragen via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

