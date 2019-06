Schneefelder: die Gefahr im Gebirge!

Wien (OTS) - Sommerliches Wetter lockt jeden alpin Begeisterten in die Berge. Doch heuer ist besondere Vorsicht geboten. Denn durch den A-Typischen Frühling liegt noch recht viel Schnee in den Bergen. Die heißen Temperaturen lassen den Schnee zwar rasch schmelzen, jedoch sind vor allem oberhalb der Baumgrenze zahlreiche Schneefelder anzutreffen. Viele Wanderer stehen daher oft vor der Verlegenheit ein Schneefeld queren zu müssen, um die Tour fortzusetzen.

Vor allem Schneefelder im steilen Gelände können zur Gefahrenquelle werden. Um derartige Situationen vorzubeugen ist eine gute Ausrüstung erforderlich. An oberster Stelle stehen stabile Bergschuhe mit Profilsohle. Gute Dienste leisten die im Taschenformat erhältlichen Spikes (Schneeketten die über die Wanderschuhe gespannt werden) oder auch leichte Steigeisen. Wanderstöcke oder ein leichter Pickel sind hilfreich bei der Überquerung von Schneefeldern.

Für Touren bei denen Schneefelder erwartet werden geben die Naturfreunde einige Sicherheitstipps:

Zu allererst steht eine gewissenhafte Planung der Tour und das Prüfen des regionalen Wetterberichtes. Der Witterung entsprechende Bekleidung, Orientierungshilfen und eine Notfallapotheke sollen ohnedies in keinem Wanderrucksack fehlen.

Beim Queren von Schneefeldern sollten diese zumindest ein paar Zentimeter aufgeweichte Schneeoberfläche haben. Wenn der Weg zu schwierig ist, das Schneefeld eisig oder zu steil, sollte man auf jeden Fall umkehren.

Falls der Fall eintritt und man auf einem Schneefeld ausrutscht ist rasches Reagieren wichtig! Man soll so schnell wie möglich den Körper in die Bauchlage mit dem Kopf zum Gipfel bringen. So kann man eine Liegestützposition einnehmen und mit den Füßen und Händen abbremsen.

Rückfragen & Kontakt:

Martin Edlinger

Bergsport, Skitouren

martin.edlinger @ naturfreunde.at

Tel.: 01/892 35 34-34 oder 0664/852 17 44