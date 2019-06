„Bewusst gesund“ über Hautkrebsvorsorge und Bewegung nach Herzerkrankung

Am 15. Juni um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 15. Juni 2019, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Vorsorge – damit ein Muttermal nicht zum Melanom wird

Man nennt sie Leberflecken oder Muttermale und an den richtigen Stellen können sie durchaus charmant aussehen. Weniger charmant ist allerdings die Tatsache, dass sie viel öfter als alle anderen Stellen unserer Haut dazu neigen, potenziell tödlichen schwarzen Hautkrebs hervorzubringen. Mindestens 25 Prozent aller Melanome entstehen aus Muttermalen, obwohl diese im Durchschnitt nur wenige Promille der Hautoberfläche einnehmen. Weiters fallen Veränderungen am Beginn einer Hautkrebserkrankung auf ohnehin schon dunkler und inhomogener Haut nicht so auf wie auf glatter, heller Haut. Deshalb kann regelmäßige Kontrolle lebensrettend sein. Dank hochauflösender Kameras, Big Data und künstlicher Intelligenz werden die diagnostischen Möglichkeiten immer präziser und effizienter. Gestaltung: Christian Kugler.

Erfolgreich trotz Fehlbildung

Der 23-jährige Jus-Student Mladen Ropcevic kam ohne beide Daumen auf die Welt. „Bewusst gesund“ berichtet, wie er erfolgreich seinen eigenen Weg geht. Gestaltung: Steffi Zupan.

Bewegung nach Herzerkrankung

Endlich Sommer – das motiviert, wieder mit Bewegung zu beginnen. Doch viele Menschen trauen sich nach einer Herz-Kreislauf-Erkrankung nicht so recht oder wissen nicht, was sie sich zutrauen können. Dabei ist Schonung das Schlechteste, was man tun kann. Wie der Wiedereinstieg in ein bewegtes Leben gelingt und wie Pulsuhr und Handy-App dazu beitragen, erklärt Prof. Andrea Podolsky, Sportmedizinerin und Leiterin des Herzrehabilitationszentrums am Uniklinikum Krems.

Kühles bei Hitze

Unser Flüssigkeitsbedarf liegt pro Tag zwischen 1,5 und 2 Litern. Bei hohen Temperaturen oder körperlicher Betätigung kann sich die benötigte Menge auch verdoppeln. Wasser sowie ungesüßte Tees sind die besten Durstlöscher, vor allem wenn diese selbstgemacht sind und ohne Zucker und Konservierungsstoffe auskommen. Egal ob mit Brennnesseln, Gänseblümchen, Ingwer, Minze oder Lavendel – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Um besonders Kinder zum Trinken zu animieren, können Sommergetränke mit Blumen- oder Beereneiswürfeln angerichtet werden. Als Basis für ein gesundes Eis ohne Zucker verwendet man einfach gefrorene Bananenstücke. In Kombination mit Kakao oder Beeren entsteht so innerhalb weniger Minuten eine vegane und laktosefreie Nascherei. Gestaltung: Denise Kracher.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Antibiotika

Speziell im Sommer sind Harnwegsinfekte weit verbreitet. Nasse Badekleidung und Wind verursachen in Folge Blasenentzündungen. Diese können sehr hartnäckig sein und dann kommen häufig Antibiotika zur Anwendung. Was bei der Therapie zu beachten ist, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at