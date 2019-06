Klavier, Kunterbunt und Gesang im Bezirksmuseum 21

Musik-Darbietungen am 14.6., 15.6. und 16.6., Info: 0664/55 66 973

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich aktive Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) gibt die nächsten Veranstaltungen bekannt, die alle im Festsaal durchgeführt werden: Am Freitag, 14. Juni, spielen Talente aus der Klavier-Klasse von Chie Otsuka-Seyerl. Anfang: 19.00 Uhr. Interpretiert werden ausgewählte Werke der Klassik. Eintritt: Spende. Für Kinder hat der Verein „grossundklein“ am Samstag, 15. Juni, ein passendes Musik-Angebot: Um 10.00 Uhr startet zur Freude der Kleinen (2 bis 7 Jahre) ein reizvolles „Interaktives Mitmach-Konzert“. Der Titel der Matinee spricht für sich: „Mozart kunterbunt!“. Kartenpreise: 9 Euro (Kinder) und 11 Euro (Erwachsene). Auskunft bzw. Reservierung: Telefon 0660/581 33 96, E-Mail office@grossundklein.info.

Außerdem erfreut am Samstag, 15. Juni, erwachsene Zuhörerinnen und Zuhörer ein Konzertabend mit dem „Frauenchor Floridsdorf“. Als künstlerische Leiterin des Gesangsabends mit dem Titel „Zu guater Stund a Liadl“ ist Eva Krapf im Einsatz. Begleitet wird die Vokal-Formation von Marlis Haslinger (Klavier) und Clemens Haslinger (Violoncello). Projekt-Koordination: Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Beginn: 17.30 Uhr, Eintritt: Spende. Nähere Auskünfte: Telefon 271 96 24, E-Mail office@beethoven-gedenkstaette.at.

Für Sonntag, 16. Juni, haben sich junge Sängerinnen und Sänger aus der Klasse Susanne Srednik angesagt. Ab 17.00 Uhr bereiten die Talente ihrer Zuhörerschaft mit einem abwechslungsreichen Melodienbogen viel Vergnügen. Für die Begleitung am Klavier sorgt Miyoko Matsumoto. Der Eintritt ist kostenlos. Der ehrenamtlich tätige Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, erstellt für jeden Monat einen Veranstaltungskalender, in dem alle Kultur-Termine im „Mautner Schlössl“ verzeichnet sind. Auskünfte dazu erteilt der Bezirkshistoriker gerne unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 oder via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

