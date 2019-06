EINLADUNG zum PRESSEGESPRÄCH: „Cooperate or Die“

Kooperatives Arbeiten als Grundlage für Innovation in der Bau- und Immobilienbranche

Wien (OTS) - 13. Juni 2019

WANN

Dienstag, 25. Juni 2019 | 17:00 Uhr – 18:00 Uhr (im Anschluss 18:30-20:00 Uhr: DBS-Academy „Cooperate or die“: Ökosysteme als Chance für die innovative Bau- und Immobilienbranche)



WO

Wien 3420

aspern Development AG/Technologiezentrum Seestadt, Seestadtstraße 27

A 1220 Wien



WAS

Der von der IG Lebenszyklus Bau gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology (AIT), der Internationalen Bauausstellung (IBA), der Wien 3420 sowie der Wirtschaftsagentur Wien gegründete DBS-Club ermöglicht erstmals bereichs- und unternehmensübergreifendes Arbeiten für digitale Lösungen im Gebäudelebenszyklus. Erfahren Sie, an welchen Challenges gerade gearbeitet wird und wie kooperative Forschung und Entwicklung sowie das Testen firmenübergreifender Lösungen im Zusammenspiel zwischen Start-Ups, etablierten Unternehmen und Forschungsinstituten in einem der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas möglich wird.



Ihre Gesprächspartner

Steffen Robbi, Austrian Institute of Technology (AIT)

Kurt Hofstetter, IBA Wien, IBA_Wien – Neues soziales Wohnen

Karl Friedl, IG Lebenszyklus Bau

Gerhard Schuster, Wien 3420

Eva Czernohorsky, Wirtschaftsagentur Wien

https://www.dbs-club.at/#dbs-academy-2019

