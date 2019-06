Erinnerung: Mit der WESTbahn direkt zum Donauinselfest

Wien (OTS) - Die WESTbahn verlängert an den Festivaltagen ihre Linie WESTblue bis Handelskai. Von dort sind die Bühnen des Geländes zu Fuß erreichbar.

Die Verlängerung beginnt am Freitag (21. Juni) mit Zug 965 (Salzburg ab 12.22 Uhr, Linz ab 13.34 Uhr), die Ankunftszeit in Wien Handelskai ist 15.08 Uhr. Bis Sonntagabend kommen alle Züge von WESTblue zur Minute .08 am Handelskai an.

Richtung Salzburg ist der Zustieg in Wien Handelskai zur Minute .50 möglich, beginnend mit Zug 960 am Freitag (Handelskai ab 15.50 Uhr, Linz an 17.26 Uhr, Salzburg an 18.38 Uhr). Die letzte verlängerte Rückfahrt wird am Sonntag um 19.50 Uhr angeboten (Linz an 21.26 Uhr, Salzburg an 22.38 Uhr).

Jedes gültige WESTbahn-Ticket mit Start- oder Zielort ´Wien´ kann für die Fahrt bis oder von Handelskai ohne Aufpreis genutzt werden. Tickets der Wiener Linien sowie des VOR werden in der WESTbahn für die Fahrt innerhalb von Wien nicht anerkannt.

Rückfragen & Kontakt:

Ines Volpert

Unternehmenskommunikation WESTbahn Management GmbH

+43 676 6989796

iv @ westbahn.at