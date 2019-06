Feierlicher Spatenstich in Schwanenstadt

Die Stadtgemeinde Schwanenstadt und die "WS-O" laden zum feierlichen Spatenstich für die Wohnhausanlage in der Florianistraße 4 – 8, 4690 Schwanenstadt.

Linz (OTS) - In Vertretung von Herrn Landeshauptmann-Stv. Mag. Dr. Haimbuchner wird Herr Landtagsabgeordneter Rudolf Kroiss, im Beisein von Herrn Bürgermeister Karl Staudinger, am 19. Juni 2019, um 10:00 Uhr, einen feierlichen Spatenstich für die Wohnhausanlage der WS-O Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH. vornehmen.

In der Florianistraße 4 – 8, in Schwanenstadt, auf einem Baurechtsgrundstück der ENIBAS Privatstiftung, werden in drei Bauabschnitten fünf Gebäude, mit zusammen 113 Wohneinheiten, eine Tiefgarage sowie ein Parkdeck mit insgesamt 171 KFZ-Stellplätzen, erbaut.

Der erste Bauabschnitt dieser Wohnhausanlage, deren Errichtung mit Mitteln aus der oberösterreichischen Wohnbauförderung unterstützt wird, umfasst 2 Stiegen mit 48 Wohnungen, die jeweils über einen Gartenanteil (bis zu 160 m²) oder eine Loggia verfügen und barrierefrei anpassbar sind. Das durchdachte Grundrisskonzept der Wohnungen, die hochwertige Ausstattung mit Parkettböden in allen Zimmern, die Fußbodenheizung oder auch die Glasfaseranbindung in jeder Wohnung werden ergänzt durch z. B. barrierefreie Allgemeinbereiche mit Aufzug, eine ausgestattete Gemeinschaftswaschküche, attraktive Kinderspielplätze und das ansprechende Grünraum- und Begegnungszonenkonzept mit Hecken und Bäumen aus heimischen Hölzern. Die Wärmeversorgung über Wärmepumpenanlagen auf jeder Stiege und die Niedrigenergiebauweise tragen dazu bei, dass die Heizkosten erschwinglich bleiben.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Teilnahme an dieser Spatenstichfeier eingeladen.

Ort: 4690 Schwanenstadt, Florianistraße 4 - 8

Datum: Mittwoch, 19. Juni 2019

Zeit: 10:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

WS-O Gemeinnützige Bau- und Wohnungsges.mbH.

Hollabererstraße 8-10

4020 Linz

Frau Andrea Stadler

Telefon: 07617 31089

E-Mail: office.wso @ wiensued.at

www.ws-o.at