Junge Köpfe, junge Mode, junges Image: Studierende kreierten C&A-Kampagnen

Studierende der FHWien der WKW entwickelten in einem Praxisprojekt Kampagnen für das Bekleidungsunternehmen. Das Ziel: junge KundInnen in C&A-Filialen zu bringen.

Wien (OTS) - Von Februar bis Mai 2019 war die FHWien der WKW Mittelpunkt einer einzigartigen Kooperation zwischen einem erfolgreichen Mode-Unternehmen[PM|FdW1] und angehenden Kampagnen-SchöpferInnen: Die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft der auf Management & Kommunikation spezialisierten Fachhochschule sollten in sechs Gruppen je eine ansprechende Kampagne für das Modelabel C&A entwickeln. Das Ziel: junge KundInnen in die Filialen zu bringen. Das Briefing, die Coachings durch die LektorInnen, das Re-Briefing sowie die Maßnahmen- und Strategie-Erarbeitung liefen so realitätsnah wie möglich ab.

Die Kommunikations-Konzepte wurden vor C&A-Managern präsentiert

Als praxisorientierte Hochschule verfolgt die FHWien der WKW das Ziel, die Studierenden möglichst realitätsnah auf ihr Berufsleben vorzubereiten. Mit diesem Projekt ist das gelungen: Nach Briefing, Re-Briefing und laufenden Coachings mit den LektorInnen entwickelten die sechs Gruppen als „Agenturen“ je ein Kommunikations-Konzept, das sie den Vorständen des Unternehmens [PM|FdW2] am 14. Mai 2019 bei der Abschlusspräsentation vortrugen. Gustav Steininger (Head of Regional Marketing AT & CEE) sowie Markus Krenn (Regional Merchandise Planner) waren sowohl bei Briefing, Re-Briefing und Zwischenpräsentation als auch bei der Endpräsentation anwesend. Zudem genossen die Studierenden die Präsenz von Boyko Tchakarov, C&A Country Manager Austria, der mit seinen Kollegen die Endpräsentation der „Agenturen“ bewertete.

Content auf Agentur-Niveau

Die Studierenden entwickelten Content auf Agentur-Niveau, so lautete das allgemeine Feedback. „In jeder Präsentation waren Inputs dabei, die uns zum Nachdenken angeregt haben und Ideen, die sich miteinander kombinieren lassen“, resümierte Gustav Steininger von C&A. Ein erfolgreicher Tag also – sowohl für die Studierenden, die durch das Projekt viel lernen konnten, als auch für die Auftraggeber, die mit wertvollem Wissen nachhause gingen.

Über C&A Europa

Mit rund 1.500 Filialen in 18 europäischen Ländern und rund 31.000 MitarbeiterInnen ist C&A eines der führenden Modehandelsunternehmen Europas. C&A begrüßt jeden Tag mehr als zwei Millionen BesucherInnen in seinen europäischen Filialen und bietet Mode in guter Qualität zu günstigen Preisen für die ganze Familie. Zusätzlich zu den europäischen Filialen ist C&A auch in Brasilien, Mexiko und China präsent. Weitere Informationen auf www.c-and-a.com.

