Schladming-Dachstein: Höchstes kulinarisches Niveau auf den Bergen

“Almkulinarik by Richard Rauch”: Urlaubsregion und Starkoch starten ein gemeinsames Projekt / Auf neun Almen der Region wird je ein speziell interpretiertes Almhütten-Gericht serviert

Schladming (OTS) - In der österreichischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein (www.schladming-dachstein.at) steht Gästen heuer ein Sommer der kulinarischen Hochgenüsse bevor. Der aus der deutschen TV-Kochsendung “Küchenschlacht” und aus der täglichen ORF Sendung „Schmeckt perfekt“ bekannte Richard Rauch startet gemeinsam mit der Urlaubsregion ein außergewöhnliches Projekt: Der Starkoch bringt seine hochklassige Haubenküche erstmals auf die Berge des steirischen Ennstals. Unter dem Titel “Almkulinarik by Richard Rauch” entwickelt er zusammen mit neun Hüttenwirten der Region je ein besonderes Almgericht, welches den ganzen Sommer hindurch in der jeweiligen Almhütte angeboten wird >>



