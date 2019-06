TEMSA präsentierte auf dem UITP Gipfeltreffen in Stockholm drei Fahrzeuge inklusive zweier Elektroversionen

Adana, Türkei (ots/PRNewswire) - TEMSA, mit nahezu 15.000 Fahrzeugen in 66 Ländern weltweit auf den Straßen, stellte auf dem Gipfeltreffen des Internationalen Verbands für öffentliches Verkehrswesen (UITP) sein Elektrobus-Modell Avenue Electron, das neun Meter lange Fahrzeug MD 9 electriCITY und das Modell LF 12 für den Stadtverkehr vor.

TEMSA CEO Hasan Y?ld?r?m betonte, dass die globale Automobilindustrie sich mit umweltfreundlichen und geräuscharmen Modellen nun auf sogenannte Smart Cities einstelle. "Europäische Länder haben ihre Absichten und Strategien bezüglich des Erwerbs von Elektrobussen bekanntgegeben. England und Frankreich planen bis 2030 über 6000 Elektrobusse in London bzw. 4000 Busse in Paris zu verfügen. Die Stadt Amsterdam wiederum beabsichtigt, das Stadtbild nach 2023 von sämtlichen mit fossilem Brennstoff betriebenen Fahrzeugen befreit zu haben. Wir bei TEMSA repräsentieren eine der wenigen Automobilmarken weltweit, die ihren Kunden verschiedene Alternativen in Form von Elektrofahrzeugen unterbreiten können und wir freuen uns darauf, bei diesem Transformationsprozess eine führende Rolle zu übernehmen."

Das Gipfeltreffen des Internationalen Verbands für öffentliches Verkehrswesen (UITP) gilt als weltweit größte Veranstaltung zum Thema nachhaltige Mobilität und ändert alle zwei Jahre seinen Veranstaltungsort. In diesem Jahr fand das Gipfeltreffen des Internationalen Verbands für öffentliches Verkehrswesen (UITP) vom 9. - 12. Juni 2019 in Schwedens Hauptstadt Stockholm statt. Die Veranstaltung, die sich sämtlichen urbanen und regionalen Transportmöglicheiten rund um den Globus zuwendet, bietet neben Kongresssitzungen eine Ausstellung zu jüngsten Innovationen, Lösungsvorschlägen und Produkten weltweit führender Automobilunternehmen.

TEMSA, ein weltmarktführender Automobilhersteller von Bussen, Reisebussen und Midibussen blickt auf 50 Jahre Produktionserfahrung und stellte im Rahmen der Veranstaltung drei Fahrzeuge vor, von denen zwei zur Kategorie der Elektromodelle zählen. TEMSA präsentierte Besuchern aus aller Welt am Ausstellungsstand Nr. A2120 in Halle A seine Elektrobusse Avenue Electron, MD 9 electriCITY sowie LF 12, einen Bus für den öffentlichen Personennahverkehr.

"Wir können es kaum erwarten, uns an dem Wandel in Richtung Elektrofahrzeuge zu beteiligen", so Y?ld?r?m.

Im Rahmen der Veranstaltungseröffnung betonte TEMSA CEO Hasan Y?ld?r?m bei seinem Besuch des TEMSA-Ausstellungstands die bedeutende Transformation, der sich die Automobilindustrie gegenüber sieht. Ebenfalls anwesend waren Pere Calvet, UITP Präsident Mohamed Mezghani, UITP Generalsekreträrin Àngela María OROZCO, Verkehrsministerin von Kolumbien, Kristoffer Tamsons, Regionalverkehrsminister für die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs, Schweden, Soham Al Wardini, Bürgermeisterin von Dakar, Senegal, Dr. Frank Mentrup, Bürgermeister von Karlsruhe, Oumar Youm, Verkehrsminister, Senegal, HE Dr Rumaih Al-Rumaih, Präsident der Behörde für öffentlichen Nahverkehr, Saudi Arabien, HE Mattar Al Tayer, Roads & Transport Authority, VAE, sowie der türkische Botschafter in Schweden Hakk? Emre Yunt. Y?ld?r?m betonte, dass urbane Mobilität entgegen zahlreicher Herausforderungen wie die mit öffentlichen Bussen einhergehenden hohen Kosten sowie die Errichtung der Ladeinfrastruktur in Städten einen gewaltigen Wandel durchlaufe. "Europa übernimmt bei diesem Transformationsprozess eine führende Rolle. Mithilfe politischer Unterstützung in Städten konnten Stadtbusflotten den Wandel hin zu Elektrofahrzeugen bereits in Angriff nehmen. Dabei agierten mehrere Richtlinien einschließlich der European Clean Vehicles Directive sowie das Bestreben von Städten, Luftqualität zu verbessern, als ausschlaggebende Faktoren. "Europäische Länder haben ihre Absichten und Strategien bezüglich des Erwerbs von Elektrobussen bekanntgegeben. So planen England und Frankreich beispielsweise bis 2030 über 6000 Elektrobusse in London bzw. 4000 Busse in Paris zu verfügen. In Norwegen handelt es sich bei 37 % sämtlicher erworbener Personenfahrzeuge um elektrisch betriebene Wagen. Gleichzeitig ließ die Stadt Amsterdam verlauten, nach 2023 sämtliche mit fossilen Brennstoffen betriebene Fahrzeuge aus der Stadt entfernt zu haben."

Y?ld?r?m merkte an, dass die globale Automobilindustrie sich nun mit umweltfreundlichen und geräuscharmen Fahrzeugen auf Smart Cities einstelle. "Wir bei TEMSA repräsentieren eine der wenigen Automobilmarken weltweit, die ihren Kunden verschiedene Alternativen in Form von Elektrofahrzeugen unterbreiten können und wir freuen uns darauf, eine führende Rolle bei diesem Transformationsprozess zu übernehmen. Die Elektrofahrzeuge, über die wir seit Jahren sprechen, sind startklar. Für TEMSA handelt es sich hierbei nicht um eine bloße Investition, sondern auch um den Beginn eines Wandels hin zu ruhigeren, saubereren Städten bzw. zu einer ruhigeren, saubereren Welt. Es ist der erste Schritt in Richtung einer intelligenteren, saubereren Zukunft."

Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen schreitet mit Hochdruck voran

Zusätzlich informierte Y?ld?r?m über TEMSAs Fahrzeuge, die auf der Veranstaltung präsentiert wurden und betonte, dass der Wandel der Automobilindustrie verschiedene Lösungen für das öffentliche Transportwesen erforderlich mache. "Unser Modell Avenue Electron stellt eine der jüngsten Mobilitätslösungen für Smart Cities dar. Dank unserer fortschrittlichen Technologie ist es uns möglich, Batterien mit Kapazitäten von 240 bis 360 kWh in unseren Fahrzeugen zu integrieren, sodass unsere Kunden sich entsprechend ihrer geplanten Größenordnung und Fahrgastkapazität entscheiden können. Dies ist möglich, weil wir uns der Tatsache bewusst sind, dass der Kunde von heute Lösungen benötigt, die individuell auf seine Bedürfnisse angepasst sind. Dementsprechend schreiten unsere langjährige Arbeit und Kollaborationen zu Elektrofahrzeugen und Batteriesystemen in rasantem Tempo voran."

12 Meter langer Avenue Electron mit Kapazitäten für 85 Passagiere

Der 12 Meter lange Avenue Electron bietet mit 35 Sitzplätzen Kapazitäten für 85 Fahrgäste. TEMSAs neuestes Elektromodell kann ab sofort bestellt werden. Die Reichweite des Fahrzeugs beträgt 250 Kilometer und es verfügt über eine Batterie, die sich innerhalb von drei Stunden vollständig aufladen lässt. Studien im Bereich Forschung und Entwicklung werden weiterhin durchgeführt und verfolgen das Ziel, die Reichweite von 250 auf 350 Kilometer zu erweitern.

Eine elektrische Alternative für enge Straßen und raue Umgebungsbedingungen: MD9 electriCITY

MD9 electriCITY, das erste neun Meter lange Fahrzeug, das TEMSA auf der Veranstaltung vorstellte, wurde unter Berücksichtigung enger Straßen und verhältnismäßig rauer Straßenbedingungen konzipiert. Das serienreife Fahrzeug verfügt bei laufender Klimaanlage und einem durchschnittlichen Fahrgastgewicht über eine Reichweite von 230 Kilometern. Bei der kommenden Version des Fahrzeugs wird die Reichweite auf 300 Kilometer erhöht; der Batteriesatz kann innerhalb von zwei Stunden vollständig aufgeladen werden.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/901581/TEMSA_Hasan_Yildirim.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/901582/TEMSA_UITP_2019.jpg

