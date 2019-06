Der Handels- und Investitionsbericht der World Trade Center Association hebt Strategien zur Stärkung von Städten hervor und gibt Hinweise darauf, dass Handels- und Investitionsschäden umfangreicher sein könnten als vorhergesagt

New York (ots/PRNewswire) - Heute stellte die World Trade Centers Association (WTCA) ihren zweiten jährlichen Handels- und Investitionsbericht vor (www.WTCAReports.org), der in Zusammenarbeit mit FP Analytics durchgeführt wurde. Der Bericht nennt die Schlüsselfaktoren, die es den Städten ermöglichen, Belastungen auszuhalten, da dramatische Veränderungen in der Handels- und Investitionspolitik den wirtschaftlichen Wettbewerb verschärfen. Darüber hinaus zeigen Erkenntnisse aus Interviews mit WTCA-Mitgliedern auf der ganzen Welt, dass die Schäden, die dem globalen Handel und den Investitionen zugefügt werden, noch größer sein könnten, als es derzeit von traditionellen Indikatoren erfasst wird.

Originaldatenanalysen und detaillierte Interviews zeigen die Gefahren hinsichtlich globaler Wachstumsperspektiven, die zugrunde liegenden Chancen und die Ansichten der Praktiker darüber, wie man am besten mit ihnen umgeht.

Der Welthandel wuchs im Jahr 2018 um 3 Prozent, aber Handelszölle und andere Unsicherheitsfaktoren haben die Welthandelsorganisation bereits veranlasst, ihre Wachstumsprognosen für 2019 von 3,7 Prozent auf 2,6 Prozent zu senken. Die Realität könnte noch schlimmer sein, wenn Handel und Investitionen künstlich durch Unternehmen gefördert werden, die versuchen, bei den bevorstehenden Zöllen die Nase vorn zu haben oder andere Hindernisse zu umgehen. Die WTCA-Mitglieder berichteten über einen Anstieg des Handels im vergangenen Jahr, als Unternehmen versuchten, die Kosten vor Brexit einzudämmen, und bevor die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China weiter eskalierten.

"Die wirtschaftliche Unsicherheit hat eine "neue Normalität" geschaffen, mit der Unternehmen und Organisationen konfrontiert werden", so FP Analytics-Geschäftsführerin Claire Casey. "Der diesjährige Bericht beleuchtet die Ursachen für diesen wirtschaftlichen Umbruch und liefert erfolgreiche Strategien zur Bekämpfung dieser neuen Instabilität."

Wie können Städte Schwankungen der Weltwirtschaft überstehen und das Wachstum fördern? Die Analyse von Wirtschaftsdaten auf Stadtebene aus den letzten fünf Jahren ergab, dass Städte, die in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs ihre Länder übertreffen, über einheitliche Merkmale verfügen. Unabhängig von ihrer Lage oder Größe verfügen diese Städte alle über eine relativ diversifizierte Wirtschaft, starke Dienstleistungssektoren, eine gebildete Bevölkerung, einen hohen Anteil ausländischer Bürger und eine robuste Verkehrsinfrastruktur. Und sie haben entgegen aller Erwartungen selbst unter ungünstigen Umständen Investitionen angezogen: Ihr FDI-Anteil am BIP war im Durchschnitt doppelt so hoch wie der der nicht stabilen Städte.

"Der WTCA Handels- und Investitionsbericht 2019 zeigt, dass Städte und Unternehmen gezwungen sind, neue Investitionsstrategien und Handelsmöglichkeiten in einer Zeit zu berücksichtigen, in der sich die Weltwirtschaft in einem nahezu konstanten Wandel befindet", so Scott Ferguson, Chief Executive Officer (CEO) der WTCA. "Städte sind jedoch gut positioniert, um als Zentren der wirtschaftlichen Stabilität und des Wachstums zu fungieren, wenn sich die Politik verändert und unsichere weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen auftreten."

Der Bericht wurde neben einer Podiumsdiskussion über die Ergebnisse in Metz, Frankreich, vorgestellt. Scott Ferguson, CEO von WTCA, Rolf Alter, Senior Fellow an der Hertie School of Governance in Berlin und ehemaliger Direktor für Public Governance bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Rani Dabrai, Direktor des World Trade Center Dublin, und Bruce Nairne von Nairne Limited, einer privatwirtschaftlichen Unternehmensberatung, sprachen über ihre Perspektiven zu dem Bericht und die Herausforderungen und Chancen für die Wirtschaft im aktuellen Umfeld.

"Städte sind der Ort, an dem sich Politik und Menschen treffen", bemerkte Alter. Er fuhr fort: "Wir leben im Jahrhundert der Großstädte, und dieser Bericht ist voller Beispiele dafür, wie man die Stabilität einer Stadt in einer Zeit des grundlegenden Wandels gewährleisten kann. Die Sichtweise des Praktikers, die von den WTCA-Mitgliedern hier beschrieben wird, ist aufschlussreich und wichtig."

Die Ergebnisse des vollständigen Berichts, einschließlich der Kommentare von WTCA-Mitgliedern, stehen zum Download bereit unter www.WTCAReports.org.

Informationen zum WTCA Handels- und Investitionsbericht 2019

Diese Studie, die in Zusammenarbeit mit der World Trade Centers Association (WTCA) durchgeführt wurde, ist ein Produkt der ursprünglichen Datenanalyse auf Stadtebene sowie von Umfragen und Interviews mit WTCA-Mitgliedern auf der ganzen Welt. Städte mit einem WTCA-Mitglied machen mehr als 35 % des weltweiten BIP aus und beherbergen fast 1,24 Milliarden Menschen. Diese Analyse, die Erkenntnisse aus diesem einzigartigen globalen Netzwerk von World Trade Centern (WTCs) in mehr als 325 Städten

sammelt, soll Aufschluss darüber geben, wie globale Wirtschaftstrends Handel und Investitionen auf lokaler Ebene prägen und wie Städte und World Trade Center diese "neue Normalität" steuern und globale Verbindungen aufbauen, um das lokale Wachstum zu fördern

Informationen zur World Trade Centers Association

Die World Trade Centers Association (WTCA) ist ein Netzwerk von über 325 hochvernetzten, sich gegenseitig unterstützenden Unternehmen und Organisationen aus fast 100 Ländern. Als Eigentümer der Handelsmarken "World Trade Center" und "WTC" lizenziert die WTCA exklusive Rechte an diesen Marken, die die Mitglieder in Verbindung mit ihren eigenständigen, repräsentativen Immobilien, Einrichtungen und Handelsdienstleistungen nutzen können. Durch ein solides Portfolio an

Veranstaltungen, Programmen und Ressourcen, die sie ihren Mitgliedern bietet, ist es das Ziel der WTCA, die lokale Wirtschaft durch Förderung und Erleichterung von Handel und Investitionen auf der ganzen Welt durch das Engagement ihrer Mitglieder zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wtca.org.

