ERINNERUNG: Pressegespräch "Ethikunterricht in der Stadt: akuter Handlungsbedarf", morgen (Do.), 13. Juni, 9:30 im Goldsaal/Prückel

Mit Margarete Lemerhofer, Christian Oxonitsch, Eytan Reif und Christoph Wiederkehr

Wien (OTS) - MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen zum Pressegespräch, in dessen Rahmen auf diverse Aspekte der Wertevermittlung und Integration in Schulen in Ballungsräumen eingegangen werden wird.

Datum: 13.06.2019, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Cafe Prückel, Goldsaal

Stubenring 24, 1010 Wien, Österreich

Um Anmeldung wird gebeten

Rückfragen & Kontakt:

Volksbegehren "Ethik für ALLE!"

Mag. Eytan Reif BA

+43-664-4614146

eytan.reif @ ethikfueralle.at

ethikfueralle.at