Pressekonferenz: WeltWeit Wien – Die internationale Bedeutung von Wiens Industrie

PK am Montag, 17. Juni um 10 Uhr – Wo Wiens Unternehmen top und weltweit gefragt sind

Wien (OTS) - Von der Oper in Sydney über den Hotelkomplex in Dubai bis zur Kläranlage in Paris: Die Produkte der Wiener Industrie sind auf der ganzen Welt zu finden und gefragt. Die Wirtschaftskammer Wien holt die beeindruckendsten, in der Öffentlichkeit weniger bekannten Exportprojekte vor den Vorhang und präsentiert aktuelle Zahlen zu Hidden Champions, Export und Wertschöpfung.

Wann: 17. Juni um 10 Uhr

Wo: Haus der Wiener Wirtschaft, 9. Ebene, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

Am Podium:

Stefan Ehrlich-Adám, Spartenobmann der Industrie in der WK Wien und Geschäftsführer von EVVA

Karl Sagmeister, Geschäftsführer von Schneider Electric

