CZUR bringt sein "Smart Notebook" und die dazugehörige App auf den Markt - zur besseren Digitalisierung, Organisation und Speicherung von Nutzer-Ideen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - CZUR TECH CO., LTD, ein führender Anbieter intelligenter Hardware-Lösungen, hat sein "Purify Smart Notebook" auf den Markt gebracht - ein Notebook der neuen Generation, das von der CZUR-App des Unternehmens unterstützt wird. Die App ermöglicht es Nutzern, wertvolle Ideen, Rechnungen, Flugtickets, Zeitungsausschnitte und mehr zu scannen, zu digitalisieren, in die Cloud hochzuladen und dort sicher zu speichern. Das Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, das Digitalisieren traditioneller schriftlicher Ausdrucke mit einer Flexibilität und Freiheit effizienter zu gestalten, die elektronische Geräte nicht bieten konnten, hat seine neueste Lösung diese Woche auf "Kickstarter" vorgestellt.

Mit seinem minimalistischen Design und wasserdichten Cover kann das Purify Smart Notebook mit der speziell entwickelten und gleichzeitig eingeführten CZUR-App per Fingerstreich sämtliche Nutzerdaten synchronisieren und bietet damit eine zeitsparende Lösung für das Organisieren digitaler Dateien. Das Notebook, das eine Funktion für optische Zeichenerkennung (OCR) besitzt, kann nahtlos mit der App zusammenarbeiten, um gedruckte Inhalte mit einer Genauigkeit von bis zu 95 Prozent umzuwandeln und zu digitalisieren. Einmal gescannt, können die Dateien automatisch auf den 10 GB großen Cloud-Server hochgeladen werden, der etwa 100 Notebooks sicher und geschützt speichern kann.

Über die Benutzeroberfläche der CZUR-App können Nutzer Notizen nach Name, Uhrzeit und Seitenzahl organisieren und sortieren. Das Sortiersystem lässt sich auch mit Hashtags individualisieren; begeisterte Autoren können mit einer einfachen Kategorieabfrage Artikel finden.

Um ein digitales Ökosystem zu schaffen, in dem Nutzer ihre schriftlichen Arbeiten auf verschiedene Cloud-basierte Speicherdienste übertragen können, lässt sich die CZUR-App mit anderen alltäglichen Werkzeugen wie Google Drive, Evernote, Dropbox, OneNote, OneDrive, iCloud, Trello und E-Mail integrieren. Nutzer profitieren von höchster Flexibilität - per Button-Klick.

Um Förderer des CZUR Purify Smart Notebook zu werden, besuchen Sie bitte die Website:

https://www.kickstarter.com/projects/czur-notebook/czur-smart-notebook-better-organization-easy-sharing?ref=a48lbn

Informationen zu CZUR

CZUR, gegründet 2013, entwickelt intelligente Hardware-Lösungen für Unternehmen und Einzelpersonen. Seine intelligenten Bürogeräte zeichnen sich durch neueste Technologien und menschlichen Touch aus - zur fundamentalen Verbesserung der Produktivität in Arbeitsumgebungen. Seine Produktlinien umfassen Hardware, PC-Dienste, Cloud-Dienste, Web-Dienste, App-Entwicklung und Algorithmen. Das Unternehmen hält mehrere Patente, die aus seinem Hardware-Forschungs- und Entwicklungszentrum in Shenzhen, seiner Fertigungsstätte in Dongguan, seinem Software-Entwicklungszentrum in Dalian und seinem Algorithmen-Forschungslabor in Chengdu hervorgegangen sind. Die Mitarbeiter von CZUR glauben, dass fortlaufende Innovation und Kreativität Büros praktische Lösungen liefern werden, die zugleich auch menschliche Wärme vermitteln.

Weitere Informationen finden Sie auf CZURs offizieller Website und Facebook-Seite.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/900700/CZUR_Launches_Its_Smart_Notebook.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Candice Zhan

+86-177-6515-7258

Candice @ czur.com