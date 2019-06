Harry Prünster, Brigitte Karner, Laura Kraihamer und Raimund Jakesz zu Gast in „Stöckl.“

Am 13. Juni um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 13. Juni 2019, um 23.00 Uhr in ORF 2 Entertainer Harry Prünster, Schauspielerin Brigitte Karner, Rennfahrerin Laura Kraihamer und Chirurg Raimund Jakesz zu Gast bei Barbara Stöckl:

Harry Prünster beschreitet mit seinem TV-Format „Harry’s schönste Zeit“, das er demnächst im ORF präsentiert, neue Wege. Nicht mehr nur „Hüttengaudi“ steht im Vordergrund, sondern vielmehr die Menschen und ihre persönlichen Geschichten. Auch er selbst zeigt abseits seines Images als Entertainer in „Stöckl.“ ganz neue, ernstere Seiten von sich. Er spricht über private Krisen, wie etwa jene vor sechs Jahren, als er um das Leben seiner Frau bangte, die lebensgefährlich erkrankt war.

Chirurg Raimund Jakesz hat im Laufe seiner Karriere erlebt, welchen maßgeblichen Einfluss der Geist auf die Heilung des Körpers hat. 20 Jahre lang leitete er die Abteilung für Allgemeinchirurgie am AKH Wien und hat einen für Chirurgen ungewöhnlichen, ganzheitlichen Therapieansatz gewählt.

Mit der Sprache des Körpers hat sich auch Schauspielerin Brigitte Karner auseinandergesetzt. In ihrem aktuellen Buch schreibt sie über die Geheimnisse der Körpersprache und erklärt, warum man diese eher durch Nachdenken als durch Üben ergründen kann.

„Was mich antreibt, ist die Leidenschaft. Ich fahre einfach unfassbar gerne schnell Auto“, sagt Laura Kraihamer, Österreichs einzige Rennfahrerin mit einem Werksvertrag bei KTM. Wie behauptet sich die 27-jährige Salzburgerin im männlich dominierten Rennsport und was sind ihre Ziele?

