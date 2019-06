ÖWA-Rekord: oe24 knackt erstmals 7-Millionen-Grenze bei Unique Clients

Bester Wert aller Zeiten - Mehr als 7,1 (!) Millionen Unique Clients im Mai – Auf Mobile die Nummer 1 aller privaten Medienangebote

Wien (OTS) - Die aktuelle ÖWA Basic für den Neuwahl-Monat Mai bringt oe24 die besten Werte seiner Geschichte: Zum ersten Mal seit seiner Gründung erreicht oe24 in nur einem Monat mehr als 7 Millionen Unique Clients. Um genau zu sein, kommt oe24 im Mai auf 7.153.913 Unique Clients. Das bedeutet ein sensationelles Plus von 40,2 Prozent gegenüber dem Mai des Vorjahres! Gegenüber dem Vormonat April konnte oe24 bei den Unique Clients um mehr als 39 Prozent zulegen.

Einen Rekord-Zuwachs gibt es für oe24 auch bei den Visits: Im Mai erreicht das oe24-Netzwerk mit 26.799.235 so viele Visits wie überhaupt noch nie. Gegenüber dem Vormonat April kann das oe24-Netzwerk bei den Visits damit sogar um mehr als 50 Prozent zulegen! Auch bei den Page Impressions gibt es im Mai einen neuen Bestwert: 112.829.301 Page Impressions bedeuten ein Plus von 43,6 Prozent gegenüber dem April.

Den sensationellsten Erfolg erreicht oe24 auf Mobile. Auf Smartphones und Co. ist oe24 bei den Unique Clients im Mai die Nummer 1 aller privaten österreichischen Medienangebote. 4.892.967 Unique Clients besuchten im Mai mit ihren mobilen Endgeräten oe24 – so viele wie noch nie. Das ist ein Plus von 45,7 Prozent gegenüber dem Mai des Vorjahres und von 40,5 Prozent gegenüber dem Vormonat April!

Zum Vergleich: Die zweitplatzierte Krone.at erreicht Mobile 4.891.014 Unique Clients, derstandard.at kommt auf 4.568.798 Unique Clients und Styria Digital One hatte Mobile im Mai 3.466.159 Unique Clients. Das Heute.at-Dachangebot kommt Mobile hingegen nur auf 1.762.735 Unique Clients – liegt auf Mobile also nicht einmal bei der Hälfte der Unique Clients von oe24. Gegenüber dem Vorjahr verliert (!) das Heute.at-Mobile-Angebot bei den Unique Clients sogar mehr als 10 Prozent!

„Der Mai war ein außerordentlicher Nachrichten-Monat mit Ibiza-Video, Strache-Rücktritt, Neuwahl-Ankündigung und Kanzler-Abwahl. Die Rekorde von oe24 zeigen, dass die Österreicher gerade in solchen spannenden Zeiten ihre Nachrichten auf oe24.at lesen. Mit unserer umfassenden 24/7-Live-Berichterstattung und mehr als 100 Stunden Live-Sondersendungen hat die oe24-Redaktion im Mai neue Maßstäbe gesetzt", freut sich oe24-Chefredakteur Niki Fellner über den Erfolg.

Quelle: ÖWA Basic, Mai 2019, oe24-Netzwerk Gesamt bzw. Mobil

