AVISO: 6. Pöndorfer Country Charity Challenge, 29. Juni 2019: Helfen Sie helfen!

„Subvenire – Verein zur Unterstützung von Menschen in Not“ und Schirmherrin Dr. Juliane Bogner-Strauß laden auch heuer zum Charity-Event.

Wien (OTS) - Bereits zum sechsten Mal folgt die Pöndorfer Country Charity Challenge (PCCC) der humanitären Idee, bedürftigen Menschen und karitativen Organisationen bedingungslos zu helfen. Auch heuer erwarten die Gäste spielerische Wettkämpfe und reger Gedankenaustausch. Im Rahmen der PCCC konnten in den letzten fünf Jahren bereits über 350.000 Euro für Menschen in Not gesammelt werden. Heuer gehen die Spenden an das vom Hospizverein Steiermark unterstützte Mobile Kinderteam Palliativbetreuung und die Ronald McDonald Kinderhilfe, sowie zwei lokale Familien, die durch schwere Schicksalsschläge unsere Hilfe brauchen.

Dieses Jahr haben sich der Verein Subvenire und Schirmherrin Dr. Juliane Bogner-Strauß mit dem Projekt des Mobilen Kinderteams Palliativbetreuung, unterstützt durch den Hospizverein Steiermark, in Graz und Leoben und der Ronald McDonald Kinderhilfe ganz bewusst für Institutionen entschieden, die durch ein ehrenamtliches und unermüdliches Engagement ihrer Mitglieder Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien direkt unterstützen. Dazu wird auch ausgewählten Familien mit schweren Schicksalsschlägen unter die Arme gegriffen.

„Alle Spenden vor dem Event und am Tag der Veranstaltung selbst sowie der gesamte in den Wettkämpfen erspielte Erlös kommen den ausgewählten Institutionen 1:1 zugute. Gemeinsam mit dem Verein Subvenire freue ich mich auf Ihre Teilnahme und Unterstützung bei der 6. Pöndorfer Country Charity Challenge“, appelliert Schirmherrin Dr. Juliane Bogner-Strauß, großzügig zu spenden.

Der Verein Subvenire und Schirmherrin Dr. Juliane Bogner-Strauß laden herzlich alle Medienvertreterinnen und -vertreter ein, an der 6. Pöndorfer Country Charity Challenge teilzunehmen, und bitten um Anmeldung unter pr @ welldone.at!

