ORF SPORT + mit dem Handball-EHF-Euro-Cup-Spiel Österreich – Norwegen

Ebenfalls am 13. Juni: FIFA Women’s World Cup

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 13. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Spiel Australien – Brasilien beim FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 um 17.45 Uhr und vom Handball-EHF-Euro-Cup-Spiel Österreich – Norwegen um 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte vom ADAC GT Masters Spielberg 2019 um 22.00 Uhr und das „Sport-Bild“ um 22.30 Uhr.

Von 7. Juni bis 7. Juli geht in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne. 24 Mannschaften kämpfen in sechs Gruppen um den Einzug in das Achtelfinale. Die USA gehen als Titelverteidiger in die WM. Kommentator ist Erwin Hujecek, an seiner Seite als Expertin fungiert Elisabeth Tieber.

Am 13. Juni bestreitet Österreichs Handball-Männer-Nationalteam in Klagenfurt sein letztes Heimspiel im EHF Euro Cup. Gegner ist niemand Geringerer als Vize-Weltmeister Norwegen. Es ist bereits das vierte Duell mit den Skandinaviern innerhalb der vergangenen 17 Monate. Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter http://presse.ORF.at.

(Stand vom 12. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

