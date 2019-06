Liesing: „3. Jazz & Genusstag“ mit Rabitsch und Pawlik

Wien (OTS/RK) - Zum dritten Male veranstaltet der „Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur (KULT)“ mit Unterstützung des Bezirkes einen „Liesinger Jazz & Genusstag“: Am Freitag, 14. Juni, wird von 18.00 bis 22.00 Uhr im Kultur-Treffpunkt „IG F23.Wir.Fabriken“ (23., Breitenfurterstraße 176) gefeiert. Um die Speisen und Getränke kümmert sich das „Catering“-Team vom „Atzgersdorfer GenussSpiegel“. Das „jazzige“ Programm eröffnet um 18.00 Uhr die 2018 gegründete Kapelle „Tour Retour“ mit dem Liesinger Pianisten Albert Reifert. Um 19.30 Uhr und um 20.45 Uhr serviert die seit 20 Jahren bestehende Combo „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ ihrer Zuhörerschaft eine heiße Jazz-Melange mit einer Portion „Weltmusik“. Der Eintritt ist frei. Auskunft: Telefon 0664/24 11 767 (Verein „KULT“) und E-Mail office@michaelarabitsch.com.

Das „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ ist ein gern gesehener Gast bei renommierten Jazz- und Weltmusik-Festivals, auf großen Bühnen und in intimen Musik-Klubs in aller Welt. Am liebsten musizieren die weit gereisten Künstler für ihr treues Stammpublikum in der Heimatstadt Wien. Laut eigenen Angaben absolvierten Michaela (Gesang, Trompete, Flügelhorn) und Robert (Gitarre) bislang rund 1.500 Konzerte in zirka 50 Ländern in Europa, Amerika, Asien plus Afrika. Die letzte CD der Künstler trägt den Titel „Gimme The Groove“. Bei schönem Wetter findet der „3. Liesinger Jazz & Genusstag“ im „F23“-Hof statt und bei Regen in der früheren Fabrik. Mehr Informationen zum Veranstaltungsort per E-Mail: info@f23.at.

Allgemeine Informationen:

Kapelle „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“: www.michaelarabitsch.com

Gruppe „Tour Retour“ (Albert Reifert): www.tour-retour.com/live-in-concert/

Veranstaltungsstätte „IG F23.Wir.Fabriken“: https://www.f23.at

Gastronomiebetrieb „Atzgersdorfer GenussSpiegel“: www.genuss-spiegel.at/catering/

Kulturelle Aktivitäten im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

