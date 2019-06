VBW: Hoher Besuch bei „I am from Austria“ im Raimund Theater

Takarazuka Revue Company aus Japan zu Gast im Raimund Theater

Wien (OTS/RK) - Am Dienstag, den 11. Juni 2019, freuten sich die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), ein Unternehmen der Wien Holding, über hohen Besuch im Raimund Theater: VertreterInnen der Takarazuka Revue Company, langjährige japanische VBW-Partner, die ab Herbst „I am from Austria“ in Japan auf die Bühnen bringen werden, waren zu Gast im Raimund Theater. Mit dabei waren die beiden Hauptdarstellerinnen, Ryo Tamaki („Josi Edler“) und Sakura Misono („Emma Carter“), die im Zuge des Besuchs auch ihre österreichischen KollegInnen kennen lernen durften. Ebenfalls vor Ort waren die „I am from Austria“ – Autoren, VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck & Titus Hoffmann, VBW-Geschäftsführer Franz Patay sowie Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Wien Holding-Chef Kurt Gollowitzer, die die Gäste aus Japan Backstage begrüßten.

„I am from Austria“ – ab Herbst erstmals in Japan

„I am from Austria“, das neue VBW-Musical mit den Hits von Rainhard Fendrich (Buch: Titus Hoffmann & Christian Struppeck), wird im Herbst 2019 erstmals in Japan zu sehen sein. Die Japan-Premiere der aktuellen Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien findet am 4. Oktober 2019 statt. Das Stück wird in den Takarazuka Theatern in Takarazuka/Osaka und Tokio aufgeführt.

Bis Ende des Jahres eine Dreiviertel-Million BesucherInnen weltweit erwartet

Innerhalb der japanischen Spielserie von „I am from Austria“ sind rund 100 Vorstellungen geplant. Das Stück läuft von Oktober bis Dezember 2019 in Japan. Dafür werden vom Japanischen Partner rund 250.000 Tickets aufgelegt. Die Shows der Takarazuka Revue Company sind ein Highlight in Japan und so gut wie immer ausverkauft. Zusammen mit den BesucherInnen in Österreich wird die Hit-Show „I am from Austria“ so bis Ende des Jahres voraussichtlich eine rekordverdächtige Dreiviertel-Million an ZuseherInnen erreicht haben.

Wie bei der Takarazuka Revue Company – einem der renommiertesten Theaterproduzenten Japans – traditionell üblich, werden in dieser Fassung alle Rollen ausschließlich von weiblichen Darstellerinnen gespielt. Die Aufführungen von „I am from Austria“ sind auch wichtiger Teil der Feierlichkeiten des Jubiläumsjahres „150 Jahre Diplomatische Beziehungen zwischen Japan und Österreich“.

Wirtschafts stadtrat KR Peter Hanke: „Die Musicals der Vereinigten Bühnen Wien tragen maßgeblich zum guten Ruf unserer Stadt im Ausland bei und sorgen auch dafür, dass durch dieses kulturelle Aushängeschild neue TouristInnen die Stadt Wien besuchen. Besonders – aber nicht nur – in Japan sind die Produktionen der VBW ein großer Erfolg beim Publikum. Ich freue mich sehr, dass mit der Lizensierung von ‚I am from Austria‘ einmal mehr bewiesen wird, dass österreichisches Musiktheater auch international einen außerordentlich hohen Stellenwert genießt.“

Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding: „Der große Erfolg der VBW-Musicals im In- und Ausland spricht ganz klar für die Qualität der Stücke. Von den Anfängen mit ‚Elisabeth‘ im Jahr 1996 bis zu ‚I am from Austria‘, das ab Anfang Oktober in Japan zu sehen sein wird. Die Vereinigten Bühnen Wien lizensieren ihre Eigenproduktionen bereits seit über 20 Jahren überaus erfolgreich in die ganze Welt. Pro Jahr sehen rund eine Million Menschen im Ausland die Stücke der VBW. Diese zählen damit zu Recht zu den besten europäischen Musicalproduzenten.“

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant: „Rund 25 Millionen Menschen weltweit haben bisher ein VBW-Musical gesehen, davon knapp ein Drittel in Asien. Nach Erfolgsproduktionen wie ‚Elisabeth‘, ‚Mozart!‘, ‚Rebecca‘ oder ‚Der Besuch der alten Dame‘ wird nun auch ‚I am from Austria‘ aufgrund des großen Publikumserfolgs in Wien ab Herbst in Japan gezeigt, wo man das ‚Wiener Musical‘ mittlerweile schon als eigenes Genre feiert. Die Spielserie ist zudem ein wichtiger Bestandteil des Programms zum Jubiläumsjahr der diplomatischen Beziehungen Österreich-Japans 2019.“

Prof. Dr. Franz Patay, Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien: „‘I am from Austria‘ bereits im ersten Jahr nach der Premiere ins Ausland exportieren zu können, zeigt die hohe Qualität unserer Musical-Produktionen. Dies bestätigt unsere Strategie, Musicals selbst zu entwickeln und weltweit erfolgreich zu vermarkten. Österreich und Japan feiern 2019 ‚150 Jahre diplomatische Beziehungen‘. Die VBW und Takarazuka Revue Company freuen sich, mit ‚I am from Austria‘ in Japan zu diesem Jubiläum beitragen zu können.“

„I am from Austria“ – ein Publikumshit

Im September 2017 feierte „I am from Austria“, das Musical von Rainhard Fendrich, Titus Hoffmann und Christian Struppeck, im Raimund Theater Weltpremiere. Seitdem entwickelte sich die Produktion zu einem Publikumserfolg. Aufgrund des großen Zuspruchs wurde „I am from Austria“ um eine weitere Saison verlängert und ist aktuell noch bis 16. Juni 2019 im Raimund Theater zu sehen.

VBW International – eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte

Mit dem Lizenzpartner „Takarazuka Revue Company“ verbindet die VBW eine jahrzehntelange gute Zusammenarbeit. 1996 feierte „Elisabeth“ als erster VBW-Musical-Export überhaupt ebenfalls in Takarazuka Premiere. Dies war gleichzeitig Grundstein für eine außerordentliche VBW-Erfolgsgeschichte. Seitdem exportieren die Vereinigten Bühnen Wien ihre Eigenproduktionen wie u.a. „Elisabeth“, „Der Besuch der alten Dame“, „Don Camillo & Peppone“, „Mozart!“, „Rebecca“, „Rudolf“ und „Tanz der Vampire“ äußerst erfolgreich in die ganze Welt. Bisher haben weltweit insgesamt rund 25 Millionen Menschen in 21 Ländern und 16 Sprachen ein VBW-Musical gesehen. Alleine in Asien sind es mittlerweile über 7,6 Millionen BesucherInnen. Mit „I am from Austria“ erobert nun ein weiterer VBW-Publikums-Hit den Globus.

Die Takarazuka Revue Company

Die „Takarazuka Revue Company“ ist eine japanische Musiktheatergruppe mit über hundertjähriger Tradition. Sie betreibt mehrere Truppen, welche jeweils für einen besonderen Aufführungsstil stehen. Die für ihre opulenten Shows und einzigartigen Produktionen sehr beliebten Truppen zeigen hauptsächlich westliche Musicals, Adaptionen von Shojo-Manga sowie japanische und chinesische Märchen in ihren Theatern. Charakteristisches Merkmal ist, dass alle Rollen – sowohl weibliche als auch männliche – ausschließlich mit Frauen besetzt werden.(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Monika Bjelik

Vereinigte Bühnen Wien

Leitung Kommunikation Musical & VBW International

Telefon: 01 588 30 1513

E-Mail: monika.bjelik @ vbw.at

www.musicalvienna.at



Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at