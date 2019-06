AVISO: Bilanz-Pressekonferenz Volksanwalt Günther Kräuter

Wien (OTS) - Der aktuelle Bericht der Volksanwaltschaft zur präventiven Menschenrechtskontrolle wird im zuständigen Ausschuss des steirischen Landtags am 18. Juni 2019 am Nachmittag diskutiert. Aus diesem Anlass zieht Volksanwalt Günther Kräuter Bilanz über seine sechsjährige Amtsperiode und spricht über Defizite und Missstände zur psychiatrischen Versorgung in der Steiermark sowie über eine Impfpflicht gegen Masern.

Datum: Dienstag, 18. Juni 2019, 10:00 Uhr

Ort: Café Sacher, Herrengasse 6, 8010 Graz









