„Sehr gut“ für NÖGKK-Ambulatorien

Patientenbefragung ergab Top-Werte für Zahn- und Physikoambulato-rien

St. Pölten (OTS) - Nicht nur medizinisch, sondern auch organisatorisch und menschlich ausgezeichnet: Gesamtnote „Sehr gut“ lautet das Ergebnis der Patientenbefragung in den elf Zahn- und drei Physikoambulatorien der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK). Die Umfrage, die im Herbst 2018 unter 2 900 Patientinnen und Patienten durchgeführt wurde, ergab besonders hohe Zufriedenheitswerte bei Öffnungszeiten und medizinischem Angebot. Eine Bestnote gab es auch für Arbeit und Einsatz des Personals.

„Für eine optimale und faire Gesundheitsversorgung braucht es einen niederschwelligen Zugang für alle Versicherten. An der Befragung zeigt sich wieder einmal, dass Patientinnen und Patienten nicht nur an der Breite unseres Angebots, sondern auch an der Qualität und dem Service großen Gefallen finden. Der Status quo der Leistungen in unseren Einrichtungen hat ganz klar Vorbildwirkung“, freut sich NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter über die Ergebnisse. Bereits 2014 wurde eine gleichartige Befragung durchgeführt, anhand derer sich nun die positiven Entwicklungen messen lassen.

Zahnambulatorien: Zahnärzte und Assistenz begeistern

Bewertet wurde mittels Schulnotensystem von 1 bis 5. In den Zahnambulatorien konnten sämtliche Bereiche ihren Wert halten, meist aber sogar steigern. Besonders positiv wurde die Zufriedenheit bei der Betreuung durch Zahnärzte und zahnärztliche Assistenz bewertet. Als stärkstes Argument für einen Besuch der Zahnambulatorien wurde die Weiterempfehlung durch Freunde oder Bekannte genannt. 99 Prozent der Befragten würden ihr Ambulatorium weiterempfehlen – in Amstetten, Gmünd, Mistelbach, Schwechat und Tulln gaben sogar alle Befragten eine Weiterempfehlung ab.

Physikoambulatorien: Bestnoten für therapeutische Betreuung

In den Physikoambulatorien erhielten insbesondere die Therapeutinnen und Therapeuten großes Lob. Die durch sie erhaltene Behandlung bewerteten Patientinnen und Patienten mit 1,09. Erfreulich ist auch das Feedback zur Betreuung und Behandlung durch Ärztinnen und Ärzte: Der ohnehin hohe Wert konnte 2018 auf 1,20 verbessert werden.

Eine Weiterempfehlung der Einrichtungen ist für 99,2 Prozent der Befragten klar, und auch sie selbst würden zu 99 Prozent wiederkommen. Zudem gab über die Hälfte der Befragten an, sich im NÖGKK-Ambulatorium besser behandelt zu fühlen als bei anderen Anbietern.

Viel Lob für die Menschen hinter der Leistung

Etwa jeder fünfte Befragte im Zahnambulatorium nutzt die Gelegenheit für ein persönlich formuliertes, positives Statement. In den Physikoambulatorien drückte sogar fast die Hälfte der teilnehmenden Patientinnen und Patienten persönlichen Dank für professionelle, gute und nette Betreuung sowie freundliches und kompetentes Personal aus.

Neues Zahnambulatorium in Gänserndorf

Das Angebot wird aber nicht nur laufend verbessert, sondern auch erweitert: Im Mai 2019 eröffnete in Gänserndorf das zwölfte Zahnambulatorium der NÖGKK. Der neue Standort ist mit den modernsten medizinisch-technischen Geräten sowie digitalem Panorama- und Kleinbildröntgen ausgestattet. Das fünfköpfige Team betreut – wie auch alle anderen Zahnambulatorien – Versicherte aller Kassen.

Die Zahnambulatorien St. Pölten und Wr. Neustadt bieten Montag bis Freitag zwischen 18 und 22 Uhr einen Abenddienst für Schmerzpatientinnen und Schmerzpatienten sowie Zahnbehandlung in Narkose für Kinder bis 14 Jahre und Personen mit besonderen Bedürfnissen.

In den Zahnambulatorien St. Pölten, Wr. Neustadt und Krems werden kieferorthopädische Behandlungen, darunter auch die Gratis-Zahnspange für Kinder, durchgeführt. Im Zahnambulatorium Wr. Neustadt werden seit Kurzem auch Zahnimplantate angeboten.

Alle Informationen zu Standorten, Öffnungszeiten und Angeboten sind unter www.noegkk.at zu finden.

