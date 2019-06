Krautschädl und Parasol Caravan beim GlemmRide Bike Festival

Saalbach-Hinterglemm (OTS) - Was vor fünf Jahren als feierliches Bike & Party Gathering anfing, entwickelte sich zum fixen Termin der internationalen Bikeszene. Bereits seit der ersten Stunde stehen coole Live-Acts und außergewöhnliche Parties auf dem Timetable des GlemmRide Bike Festivals in Saalbach. Dabei locken die Veranstalter jährlich nicht nur mit hochkarätiger Bike-Action, sondern auch mit coolem Sound mit Musikfestival-Charakter – aber bei freiem Eintritt!

Noch unterschiedlicher könnte das diesjährige Line Up der Live-Acts beim GlemmRide Bike Festival von 03. – 07. Juli 2019 in Saalbach kaum sein. Egal ob englischsprachiger Heavyrock, Mundart-Funk, Electro-Sound oder Reggae-Vibes – eines ist sicher: Die Partys werden wieder legendär!

Krautschädl: Feinster Mundart-Sound

Die Jungs von Krautschädel touren ein allerletztes Mal und machen dabei Stopp in Saalbach. Mit feinstem Mundart-Sound hat sich die Band in den vergangenen Jahren mehrmals in die österreichischen Charts gesungen und sogar einen Amadeus abgeräumt. Ihr Auftritt beim GlemmRide Bike Festival ist eine der letzten Möglichkeiten die „Schädler“ nochmal live zusehen.

Direkt in den Heavyrock Orbit



Vom Nova Rock nach Saalbach: Mit der Riffgewalt einer Supernova, gepaart mit ruhigen psychedelischen Momenten beamen euch Parasol Caravan am Freitag in den Heavyrock Orbit. Aber hebt nicht zu weit ab, denn direkt im Anschluss steigt die Party in den GlemmRide Sound Areas.

Masters of What? Masters of Dirt!



Fixpunkt im Programm ist seit Jahren das DJ Set der Masters of Dirt. Die Crew ist bekannt für die krassesten Live-Shows und unvergessliche Partys. Macht euch bereit für feinsten DJ Sound, der den Goaßstall wieder zum Glühen bringen wird.

We are READY – we are REGGAE



Keine andere Band ist wohl so eng verbunden mit dem Mountainbike-Sport. Sie touren von Bikefestival zu Bikefestival und bringen dabei jedes Mal Good Vibes. Die Rede ist von Mountain Reggae Radio! Die Jungs bringen Stimmung in die Expo und am Donnerstagabend in den Goaßstall. Ya mann!

ACHTUNG!



Wir wollen mit euch die Rider beim Slopestyle-Contest lautstark bejubeln, die Downhiller beim Specialized Rookies Cup presented by iXS anfeuern und abends mit euch steil gehen! Und weil wir von der GlemmRide Bike Festival Crew große Partys lieben gilt auch bei den Live-Acts: FREIER EINTRITT!

Wir sehen uns beim GlemmRide Bike Festival! 03. – 07. Juli 2019

Weitere Pressemeldungen zum GlemmRide Bike Festival finden sie hier.

Weitere Infos unter saalbach.com/glemmride

Rückfragen & Kontakt:

Tourismusverband Saalbach Hinterglemm

Karin Pasterer

Presse und PR

Tel.: +43 6541 6800 115

k.pasterer @ saalbach.com

www.saalbach.com