AVISO: PK "Die Freien Berufe am Land" am 13. 6. 2019

Präsentation der Umfrage unter den Gemeinden „Die Freien Berufe am Land: Was wünschen sich Österreichs Gemeinden?“

Wien (OTS) - Wie sieht die Versorgung am Land durch die Freien Berufe aus? Gibt es genügend Hausärzte, Zahnärztinnen, Apotheken? Was wünschen sich die Gemeinden und wie kann man die Versorgung in Zukunft sichern?

PRESSEKONFERENZ "Die Freien Berufe am Land. Was wünschen sich Österreichs Gemeinden?"

Der Österreichische Gemeindebund und die Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) präsentieren eine Erhebung unter Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern über die Versorgung der Bevölkerung am Land durch die Freien Berufe und zeigen Perspektiven auf.



Am Podium:



- Bgm. Mag. Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebunds



- Dr. Thomas Horejs, Präsident der Bundeskonferenz der Freien

Berufe Österreichs (BUKO)

Datum: 13.06.2019, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.freie-berufe.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sigrun Reininghaus-Cussac

Pressesprecherin Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs

Tel: 01 533 22 86

Mobil: 0664 12 620 61

sigrun.reininghaus @ freie-berufe.at

www.freie-berufe.at



Andreas Steiner, BA MA

Pressesprecher

Österreichischer Gemeindebund

Tel.: 01 512 14 80 – 18

Mobil: 0664 82 38 476

andreas.steiner @ gemeindebund.gv.at

www.gemeindebund.gv.at