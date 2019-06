Morgen Donnerstag demonstriert der VGT vor 3 Vollspalten-Schweinebetrieben in NÖ

Heute bringt Liste JETZT Antrag auf Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung im Parlament ein – der VGT weist auf aktuelle Bilder aus konkreten Schweinefabriken hin.

Was: Tierschützer_innen protestieren vor Schweinefabriken und zeigen dabei aktuelle Filme und Fotos mit schrecklichem Tierleid aufgrund der Vollspaltenböden aus diesen Betrieben

Ort und Zeit (Betrieb 1):

10:30-11:30 Uhr, 13. Juni, 3143 Perersdorf, Pyhra

Ort und Zeit (Betrieb 2):

12:00-13:00 Uhr, 13. Juni, 3104 Brunn, Pyhra

Ort und Zeit (Betrieb 3):

14:00-15:00 Uhr, 13. Juni, 3365 Wallmersdorf

Vollspaltenboden ist ein harter Betonboden mit 1,8 cm breiten Spalten im Abstand von 8 cm. Stroh kann nicht eingestreut werden, weil sich sonst die Spalten verkleben. Für die Schweine bedeutet das ein Leben ohne einen weichen Untergrund, auch beim Schlafen nicht, sowie keine echte Beschäftigungsmöglichkeit, sondern nur kahle Wände. Für die Schweine bedeutet das auch, dass 92 % von ihnen, also fast alle, schmerzhaft geschwollene Gelenke entwickeln. Und für die Schweine bedeutet das weiters ein Leben über ihrem eigenen Kot, mit rot entzündeten Augen und Lungenschäden. Die Tiere beißen sich vor Langeweile und Aggression gegenseitig in die Ohren und Schwänze. Als Antwort darauf werden die Schwänze abgeschnitten und die Zähne auf die Hälfte runter geschliffen, statt die Haltungsumstände zu verbessern. Um auf all diese Missstände aufmerksam zu machen, die sonst immer hinter verschlossenen Türen von der Öffentlichkeit verborgen bleiben, werden sich Tierschützer_innen vor drei Betrieben einfinden und Fotos und Filme der Zustände präsentieren.

Anlässlich des heutigen Antrags auf ein Verbot der Vollspaltenböden im Parlament, fordern die Tierschützer_innen die Parteien auf, endlich zu ihren oft geäußerten Sympathien für Tierschutz zu stehen und diesen wichtigen Schritt für die Tiere zu setzen!

