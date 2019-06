SoHo Simmering: „We are Pride”

SoHo Simmering mit einem eigenen Wagen der Simmeringer Gärtner bei der EuroPride 2019 dabei

Wien (OTS) - Am Samstag, den 15. Juni 2019 findet der Höhepunkt der Feierlichkeiten zur EuroPride statt: die Regenbogenparade über die Wiener Ringstraße. Die SoHo Simmering wird dabei gemeinsam mit dem Simmeringer Gärtner Franz Müllner im Wagen #43 gegen die Fahrtrichtung einmal rund um Ring und Kai ziehen.

Für Isabella Willrader, Sprecherin der SoHo Simmering, ist die Teilnahme an der Regenbogenparade eine Verbindung von ausgelassenem Feiern und politischem Statement: „Sowohl in bunter, schriller und schräger Aufmachung, als auch in ganz normaler Alltagskleidung, mit cooler Musik und viel Spaß demonstrieren wir für Akzeptanz und Gleichstellung sowie gegen Diskriminierung und Homophobie von LGBTI Personen. Denn Homosexualität lässt sich grundsätzlich weder vom äußeren Erscheinungsbild noch von Kleidung ableiten."



Mitglieder und Unterstützer der SoHo Simmering haben sich in der Vorbereitung zur Regenbogenparade in Szene gesetzt und in einem Fotoshooting ist die Bilderserie „We are Pride“ zum Plakat entstanden.

Die SoHo Simmering freut sich auf viele mitfeiernde Gäste, die zum Wagen #43 kommen, so haben sich Abg.z.NR Dr. Harald Troch, Simmeringer Spitzenkandidat für die Nationalratswahl, und die Wiener Gemeinderätin Mag.a Birgit Jischa bereits angekündigt.

Für Abg.z.NR Dr. Harald Troch ist das Motto „We are pride“ ein Ausdruck der Sichtbarkeit, aber auch eine politische Forderung: „Liebe, Toleranz, Akzeptanz sind im 11. Bezirk ein Thema dank der SoHo Simmering. Diese setzt ein starkes Zeichen bei der EuroPride am Samstag, den 15. Juni. Ich bin stolz, dass so ein klares Signal von Freunden aus Simmering gesetzt wird. Frei zu leben und zu lieben soll auch Simmering nicht mehr in Frage gestellt werden.“

Über die SoHo Simmering

Die SoHo Simmering ist die Themensektion der SPÖ Simmering für Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Inter- und Transpersonen sowie Heterosexuellen in der Wiener Vorstadt. Die SoHo Simmering ist österreichweit die einzige Organisation auf Bezirksebene für diese Anliegen.

http://simmering.spoe.at/soho/

