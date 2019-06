Peter Jonas zum EMBO-Mitglied gewählt

IST Austria-Professor wird durch Mitgliedschaft in angesehener biowissenschaftlicher Organisation ausgezeichnet. Anzahl der EMBO-Mitglieder am IST Austria steigt auf acht.

Klosterneuburg (OTS) - Die European Molecular Biology Organization, kurz: EMBO, fördert Exzellenz in den Biowissenschaften. Heute wurden die neu gewählten Mitglieder - 56 herausragende WissenschaftlerInnen bekannt gegeben. Diese reihen sich in eine Gemeinschaft von mittlerweile mehr als 1800 der besten ForscherInnen Europas und weltweit ein. Einer der dieses Jahr neu gewählten EMBO Mitglieder ist Professor Peter Jonas vom Institute of Science and Technology Austria (IST Austria), dessen hervorragende Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Neurowissenschaften, insbesondere sein maßgeblicher Beitrag zum Verständnis der synaptischen Signalverarbeitung auf molekularer und zellulärer Ebene die EMBO nun mit der lebenslangen Mitgliedschaft würdigt.

Peter Jonas untersucht die Funktionsweise neuronaler Mikroschaltkreise. Sie zu verstehen ist eine der größten Herausforderungen in den Biowissenschaften im 21. Jahrhundert, denn das menschliche Gehirn besteht aus etwa hundert Milliarden Neuronen, die an Billiarden Kontaktstellen miteinander in Verbindung stehen.

Diese Kontaktstellen zwischen Neuronen, genannt Synapsen, werden in zwei Arten unterteilt: exzitatorische Synapsen, die den Neurotransmitter Glutamat ausschütten, und inhibitorische Synapsen, die den Neurotransmitter gamma-Aminobuttersäure (kurz GABA) ausschütten. Die Forschungsgruppe von Peter Jonas untersucht die Mechanismen der synaptischen Signale an diesen hoch spezialisierten Kontaktstellen im Gehirn. Zu diesem Zweck setzen sie modernste Methoden ein, u.a. Aufzeichnungsverfahren für mehrere Zellen, subzelluläre Patch-Clamp-Technik, bildgebende Verfahren zur Bestimmung der intrazellulären Kalziumkonzentration und Modellbildungen.

Peter Jonas erforscht den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion von Synapsen. Er konnte dabei unter anderem die erstaunliche Energieeffizienz der Signalübertragung zeigen. Seine Forschungen über Mechanismen des Speicherns, Abrufens und der Unterscheidung von Erinnerungen im Hippocampus, einer für das Gedächtnis essentiellen Hirnregion, können auch zum Verständnis der Mechanismen, die Hirnerkrankungen zugrunde liegen, beitragen.

Mit der Wahl von Peter Jonas zählt das IST Austria nun bereits acht EMBO-Mitglieder zu seinen Professoren. Leonid Sazanov, Jiri Friml, Nick Barton, Michael Sixt, Carl-Philipp Heisenberg, Eva Benkova und Mario de Bono sind ebenfalls EMBO-Mitglieder.

Zur Person

Peter Jonas schloss sein Medizinstudium 1987 an der Universität Gießen ab. Von 1988-1989 war er Postdoc am Physiologischen Institut der Universität Gießen, und von 1990-1994 Assistent in der Gruppe des Nobelpreisträgers Bert Sakmann am Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung in Heidelberg. Nach seiner Habilitation 1992 an der Universität Heidelberg und einer weiteren Station an der TU München war er von 1995-2010 Professor und Leiter des Physiologischen Institutes an der Universität Freiburg. 2010 wurde Peter Jonas als erster Neurowissenschaftler ans IST Austria berufen und ist seither als Professor am Aufbau des Institutes beteiligt.

Peter Jonas ist Mitglied der Nationalen Akademie Leopoldina, der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und der Academia Europaea. Peter Jonas wurde ausgezeichnet mit dem Erwin Schrödinger-Preis der ÖAW (2018), dem Wittgenstein-Preis des FWF (2016), dem Adolf Fick Preis (2009), dem Tsungming Tu Preis (Taiwan, 2007), dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der DFG (2006), dem Heinz Maier Leibnitz-Preis (1994) und dem Max-Planck Forschungspreis für internationale Kooperation (1998). Jonas erhielt 2011 und 2016 ERC Advanced Grants.

