XLCS Partners berät MAAS Aviation beim Verkauf an Egeria

Chicago (ots/PRNewswire) - XLCS Partners, Inc., eine führende Investmentbank des mittleren Marktsegments, freut sich, bekannt zu geben, dass es die MAAS Aviation Group bei deren Verkauf an Egeria als exklusiver Berater unterstützt hat. Das Team der Unternehmensleitung hat eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen aufrechterhalten.

MAAS, gegründet 1983, ist ein führendes spezialisiertes Unternehmen für Flugzeuglackierungen mit Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland und den USA. Das Unternehmen, das ursprünglich sowohl an den Flughäfen Shannon als auch Dublin in Irland gearbeitet hatte, zog 1988 an einen neuen Stammsitz in Kontinentaleuropa am Flughafen Maastricht in den Niederlanden um. Das Unternehmen ist eine sehr erfolgreiche Kooperation mit der Airbus Group eingegangen und betreibt derzeit vier zweckbestimmte OEM-Lackierereien an Airbus-Produktionsstätten in Hamburg (Deutschland) und Mobile (Alabama). Auch betreibt das Unternehmen fünf weitere MRO-Flugzeuglackierereien in den Niederlanden und Alabama. MAAS beschäftigt 300 Mitarbeiter und lackiert derzeit pro Jahr etwa 400 Flugzeuge. Über die nächsten fünf Jahre sollen sowohl die Beschäftigung als auch die Kapazität weiter ausgebaut werden.

Neben der Lackierung von Verkehrsflugzeugen hat sich MAAS auch Expertise in der Konstruktion und Beschaffung hochmoderner Lackieranlagen angeeignet. Diese Kompetenz, kombiniert mit seiner Expertise in der Flugzeuglackierung, hat in den letzten Jahren zum Wachstum des Unternehmens beigetragen.

"Die Investition von Egeria ist ein sehr positiver Schritt für das Unternehmen. Sie verschafft dem Unternehmen die Möglichkeit, in Personal und Infrastruktur zu investieren, um seine bestehenden Betriebe zu unterstützen, und - noch wichtiger - seine Wachstumspläne für die Zukunft umzusetzen", so Tim Macdougald, CEO von MAAS.

Egeria, das seinen Stammsitz in Amsterdam hat, ist eine unabhängige niederländische Investmentgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und in gesunde Unternehmen mit Unternehmenswerten zwischen 50 und 350 Millionen Euro investiert. Egerias Portfolio-Unternehmen erzielen kombiniert einen Umsatz von über 2,3 Milliarden Euro und beschäftigen nahezu 10.000 Mitarbeiter.

"Egerias großes Interesse an Wachstum und Professionalität hat das Unternehmen zum richtigen Partner für unseren Kunden gemacht", so Joe Contaldo, Partner und Mitbegründer von XLCS. "Diese Transaktion, mit auf vier Länder verteilten Betrieben, zeigt erneut, wie global der Luftfahrtsektor ist und wie multinationale Unternehmen davon profitieren, die Expertise von XLCS Partners bei Fusionen und Übernahmen in den Bereichen internationale Luftfahrt und Luft- und Raumfahrt zu nutzen".

XLCS fungierte als MAAS' exklusiver Berater für Fusionen und Übernahmen. Die Transaktion wurde von Joe Contaldo, Partner, geleitet und wurde am 23. Mai 2019 angekündigt.

XLCS Partners, Inc.

XLCS Partners ist eine Investmentbank-Gesellschaft, die ausgewählten Kunden weltweit auf Fusionen und Übernahmen bezogene Beratungsleistungen anbietet.

