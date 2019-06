Die DMC2019, ein Trendsetter bei Forschung und Entwicklung im Formenbau, findet im Juni im Nationalen Messe- und Konferenzzentrum Schanghai statt

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die Messe für Werkzeug- und Formenbau in China 2019 (Die & Mould China 2019, DMC2019) und die Shanghai International Automotive Moulding and Forming Technology Expo 2019, die gemeinsam vom Verband der chinesischen Werkzeug- und Formenbauindustrie und von Shanghai International Exhibition Co., Ltd. organisiert worden sind, werden vom 11. bis zum 15. Juni 2019 im Nationalen Messe- und Konferenzzentrum in Hongqiao, Schanghai (Hallen NH/3H/4.1H) stattfinden. Nach drei Jahrzehnten mit einem robusten Wachstum, auf die die chinesische Werkzeug- und Formenbauindustrie zurückblicken kann, hat sich die DMC auch international eine Stellung als tonangebende, professionelle und umfassende Plattform erarbeitet, die für die Integration präziser Verarbeitungsprozesse, Gussform-Herstellung und Maschinen für den Formenbau in der gesamten Branche anerkannt ist.

Die Messe hat sich seit ihrem Start einen guten Ruf erworben, indem sie sich mit der internationalen Branche für Teile und Komponenten für die Autoindustrie ein starkes Standbein aufgebaut hat, und in diesem Jahr wird die DMC neue Dienste im Angebot haben, die sich auf eine so umfassend wie möglich aufgestellte Kommunikationsplattform stützen können. Die Shanghai International Automotive Moulding and Forming Technology Expo 2019, die zur selben Zeit stattfindet, wird noch mehr Maschinen für die Produktion von Gussformen und technische Angebote vorstellen und damit das hohe Niveau der chinesischen Guss- und Formenbautechnik für die Automobilindustrie und des Maschinenbaus für diese Branche demonstrieren.

Die Messe bringt Führungskräfte und Insider aus der Branche zusammen und ist weiterhin die führende Veranstaltung für präzise Verarbeitungsprozesse und Formenbau-Technologien

Als jährlich stattfindendes Event mit besonderem Fokus auf der führenden Stellung Chinas im gesamten industriellen Sektor erreicht die DMC mittlerweile große Aufmerksamkeit und erhält viel Unterstützung durch die örtlichen Behörden, die Industrie-Cluster für den Formenbau, aber auch von den Verbänden vor Ort und Industrieorganisationen aus China und aus dem Ausland. Es werden rund 30 Abordnungen aus ganz China an der Veranstaltung teilnehmen, darunter Produzenten aus dem Yangtse-Delta, aus dem Pearl-Delta, aus der Wirtschaftsmetropolregion Peking-Tianjin-Hebei sowie den Regionen im Zentrum und im Westen Chinas, und neue Trends bei der Entwicklung der Formenbauproduktion und von Präzisionsmaschinen setzen.

Da die Organisatoren auch die Erwartungen der Besucher in ihren Überlegungen berücksichtigt haben, wurden die einzelnen Ausstellungsbereiche neu ausgestaltet. Halle 3H ist den Präzisionsmaschinen vorbehalten und in Halle 2H werden vor allem Maschinenwerkzeuge, Materialien und Grundaufbau für den Werkzeug- und Formenbau vorgestellt und in Halle NH dreht sich alles um den Werkzeug- und Formenbau und um integrierte Form-Technologie. Neben Maschinen und Technologien für die Highend-Präzisionsverarbeitung sowie einer modernen Formenbauproduktion wird die diesjährige Veranstaltung besonders neue Technologien in den Mittelpunkt stellen, um diesen Bereich weiter zu stärken. So werden Zusatzstoffe für den 3D-Druck, Laserausrüstung, Automatisierung durch Roboter und deren Integration vorgestellt. Es wird aber auch um neue Formate gehen, wie die Überleitung der Branche in ein modernes Zeitalter durch die Einführung der neuesten Technologien, wie etwa ein intelligentes Formenbau-Design und eine cloudbasierte Produktionsumgebung.

Mit einem Schwerpunkt auf dem Bereich Formenbau seit mehr als 30 Jahren soll die Messe Chinas professionellste internationale Messe für den Formenbau werden

Neben der Unterstützung für die Herstellung von Schwermaschinen und neben der Erfüllung neuer Erwartungen aufgrund eines geänderten Lebensstandards, fördert die chinesische Formenbauindustrie schon seit einiger Zeit den Einsatz von Innovationen, damit auch für die Produktformung Ansätze der industriellen Massenproduktion genutzt werden. Die Veranstaltung, die zu einem Top-Event für die Branche werden soll, auf dem insbesondere Techniken für präzise Fertigungsprozesse und beim Grundaufbau für den Formenbau gezeigt werden, wird auch weiterhin als Kommunikationsplattform dienen, die die Ausrichtung der Branche widerspiegelt. Aussteller und Besucher haben hier einen wirkungsvollen Kanal für den Austausch über technische und geschäftliche Themen und gleichzeitig wird aber auch das Gesamtwachstum und die Entwicklung der Branche vorangebracht, die internationale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und ein Beitrag für das Wohlergehen der Branche geleistet.

Wir freuen uns darauf, Sie zu treffen und uns mit Ihnen während der Messe über ihre Meinungen austauschen zu können, nicht zuletzt, weil wir mit unserer Branche einer viel versprechenden Zukunft entgegengehen.

Weitere Informationen finden Sie auf den offiziellen Websites der DMC2019 und des Verbands der chinesischen Werkzeug- und Formenbauindustrie.

www.diemouldchina.com www.cdmia.com.cn www.dmcexpo.com

Rückfragen & Kontakt:

Verband der chinesischen Werkzeug- und Formenbauindustrie (China Die

and Mold Industry Association)

Adresse: Room 505\506

Building 4

Guoxing

Jiayuan

No.20 Shouti South Road

Haidian District

Beijing

China. TEL.: (86-10) 8835 6466

FAX: (86-10) 8835 6461



Shanghai International Exhibition Co., Ltd.

No.10 Building

Hongqiao Zhenro Center

666 Shenhong Road

Shanghai

TEL.: (86-21) 6279 2828 ext. dmc

FAX: (86-21) (86-21) 6545 5124

E-Mail: dmc @ siec-ccpit.com