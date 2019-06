Schwarzbuch Arbeitswelt

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Nach wie vor verletzen viele Unternehmen das Arbeitsrecht. Anhand konkreter Fälle aus den vergangenen drei Jahren zeigt die AK Oberösterreich gravierende Missstände in manchen Betrieben auf.

In einer Pressekonferenz am Dienstag, 18. Juni 2019, um 10 Uhr, in der A rbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 1. Stock, Seminarraum 2 , möchten wir Ihnen unser neues Schwarzbuch Arbeitswelt präsentieren.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Direktor-Stellvertreter Franz Molterer, MAS zur Verfügung.

Schwarzbuch Arbeitswelt

Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Direktor-Stellvertreter Franz Molterer, MAS

Datum: 18.06.2019, 10:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, 1. Stock, Seminarraum 2

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Hans Promberger

050 6906 2161

hans.promberger @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at