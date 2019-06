RTL II bringt 2019 THE DOME nach Kölle (FOTO)

München (ots) - Laut | Live | Legendär | Das Musik- & Influencer-Event des Jahres

- THE DOME am 31. Oktober 2019 in der Lanxess arena Köln

Die größte Musikshow des Jahres findet in diesem Jahr an Halloween in der Lanxess arena in Köln statt. Am 31. Oktober 2019 präsentiert THE DOME die größten Pop-Live-Acts des Jahres auf einer Bühne. Neben den Musikperformances kommen die Fans am roten Teppich hautnah in Kontakt mit den Musikern, Influencern sowie weiteren prominenten Gästen wie unter anderem den beliebten Sendegesichtern aus "Köln 50667", "Berlin - Tag & Nacht" und "Love Island". Auch in diesem Jahr spielen insbesondere Kampagnen mit Influencern und crossmediale Verknüpfungen eine starke Rolle.

Bereits im letzten Jahr unterstrich RTL II mit einem hochkarätigen Line-Up, dass THE DOME nach wie vor das Pop-Musik-Event des Jahres ist. Nationale und internationale Künstler wie Little Mix, Die Lochis, Rea Garvey, Anne-Marie, Revolverheld, Lukas Graham, Lena, Alex Aiono, Manuellsen, Alle Farben uvm. begeisterten das Publikum mit spektakulären Tanzeinlagen und feurigen Perfomances. Entertainer Giovanni Zarrella führte mit den Influencer-Stars Lisa & Lena durch das Event. Das neue Konzept vereinte die große Live-Show mit einem YouTube-Livestream sowie Backstage-Stories und -Interviews.

Sowohl linear als auch Online war THE DOME 2018 ein großer Erfolg. Die TV-Ausstrahlung der Show erzielte 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14-29-Jährigen und 13,1 Prozent Marktanteil bei jungen Frauen. Der YouTube-Stream erreichte insgesamt 130.000 Aufrufe und mehr als 10.000 User-Kommentare.

Seit 1997 schafft es THE DOME, Menschen durch Musik miteinander zu verbinden. Das spektakuläre Kult-Event hat bereits für viele unvergessliche Momente gesorgt. Denn auf dieser Bühne standen schon einige der größten Popmusik-Künstler der Welt, darunter Backstreet Boys, *NSYNC, Destiny's Child, Rita Ora, Little Mix und viele mehr.

Auch in diesem Jahr bietet THE DOME den besten nationalen und internationalen Künstlern eine Bühne.

Weitere Informationen und Tickets für das Event gibt es unter www.THEDOME.de

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Kommunikation

Sada Lehnigk

089 - 64185 0

sada.lehnigk @ rtl2.de



RTL II Bildredaktion

Bildredaktion

bildredaktion @ rtl2.de



Mehr Informationen unter www.rtl2-presse.de