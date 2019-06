Ist es realistisch, den Expartner zurückzubekommen?

Wien (OTS) - Nichts ist unmöglich, so lautet die Devise zum Thema "Wie Sie Ihren Ex zurückbekommen". Überlegen Sie, warum die Beziehung gescheitert ist. Überwinden Sie Ihren Liebeskummer so gut es geht und bauen Sie sich zunächst ein eigenes Leben auf.

Selbstbewusstsein macht attraktiv

Wer das schafft, gewinnt Stärke und Selbstvertrauen. Somit kann dem Expartner nach einiger Zeit selbstbewusst gegenübergetreten werden. Bedeutend ist bei der Wiederbegegnung auch ein glückliches Erscheinungsbild. Dies erhöht die Attraktivität eines Menschen deutlich.

Ziehen Sie alle Register

Ihr Vorteil beim Kampf um Ihren Ex liegt auf der Hand: Sie kennen ihn in der Regel gut und wissen daher, was ihm gefällt. Beim nächsten Treffen spielen Sie Ihre Asse aus: Mit Kleidung, Styling und Gesprächsthemen, die dem Expartner gefallen, steigt die Chance, ihn zurückzubekommen.

