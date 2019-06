Almdudler Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein als „Wächter des gelben Steins“ bei der Eröffnung des Life Ball

Wien (OTS) - „United in Diversity“ – Unter diesem Motto wurde am Life Ball bis in die frühen Morgenstunden im Wiener Rathaus gefeiert und für eine unvergessliche, letzte Ballnacht gesorgt. Almdudler Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein war als langjähriger Partner des Life Ball dieses Jahr zum ersten Mal auch Teil der glanzvollen Eröffnung, die sich heuer an der Geschichte des „Zauberers von Oz“ orientierte. „Als Wächter des gelben Steins war es meine Aufgabe, den ‚Stein der Akzeptanz‘ zu hüten. Es freut mich ganz besonders, dass ich diese Rolle übernehmen durfte. Gesellschaftliche Akzeptanz ist für ein gemeinsames Miteinander, in dem sich niemand ausgegrenzt fühlt, eine tragende Säule. Es ist mir ein echtes Herzensanliegen, zur Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft über Toleranz, Offenheit und Respekt beizutragen“ , resümiert Heribert Thomas Klein.

Die Aufgabe des Zauberers …

Um 21:30 Uhr war es soweit: Die Wächter der insgesamt sechs farbigen Steine, die je einen der zentralen Begriffe des Life+ Awards repräsentieren, nahmen ihre Plätze ein. Eine Zirkustruppe zieht auf dem Rathausplatz ein, schlägt ihre Zelte auf. Es kommt jedoch ein gewaltiger Wirbelsturm auf, der über alles hinwegfegt. Wir befinden uns plötzlich in einem fernen Land hinter dem Regenbogen, wo wir die Aufgabe des Zauberers erfüllen müssen, sechs farbige Steine aus dem ganzen Land zusammenzutragen: sie stehen für Ehrlichkeit, Akzeptanz, Bewusstsein, Menschlichkeit, Courage und Liebe.

„Angelehnt an unsere neue Almdudler ‚Pride‘ Edition, auf der gleichgeschlechtliche Trachtenpärchen in Feierlaune abgebildet sind, durfte ich drei verschiedenen Almdudler ‚Pride‘ Trachtenpärchen den gelben Stein überreichen. Die Inszenierung war großartig, die Outfits fantastisch und die Stimmung am Rathausplatz genau so, wie es sich alle für den letzten Life Ball erhofft haben. Wir blicken auf Großartiges zurück und werden den Life Ball in bester Erinnerung behalten“ , fasst Heribert Thomas Klein, der Almdudler Sprudelkönig und Wächter des gelben Steins, zusammen.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Originalrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

