ESSEN &TRINKEN FÜR JEDEN TAG bringt neue Sonderheft-Reihe MIXMIXMIX mit Rezepten für den Thermomix an den Start (FOTO)

Hamburg (ots) - ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) erweitert seine Markenfamilie und bringt die neue Sonderheft-Reihe MIXMIXMIX mit Rezepten für den Thermomix in den Zeitschriftenhandel. Zur Marke ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG gehören neben dem Hauptheft mit Tim Mälzer erfolgreiche Line Extensions wie die Spezial-Reihe oder die Low Carb-Ausgaben.

Die neue Sonderheftreihe MIXMIXMIX bietet alltagstaugliche Rezepte von FÜR JEDEN TAG, speziell entwickelt für das Kochen mit dem Thermomix. Jede Ausgabe enthält mindestens 50 kreative, schnelle und leckere Rezepte, praktisch und unkompliziert in der Zubereitung, aber immer mit einer kleinen Überraschung, einem besonderen Pfiff, einer neuen Zutat.

Editorial Director Jan Spielhagen: "FÜR JEDEN TAG MIXMIXMIX ist voller köstlicher, einfacher Alltagsrezepte für den Thermomix, der ja aus so vielen Küchen nicht mehr wegzudenken ist. Mit unserer Expertise bieten wir unseren Leserinnen und Lesern echte Erleichterung bei der täglichen Frage: "Wie kann ich heute meinen Thermomix am smartesten einsetzen?"

Jedes Gericht im Heft wird in der eigenen G+J Küche dreimal nachgekocht. So ist der Erfolg beim Nachkochen zu Hause gewährleistet. Außerdem gibt es Wissenswertes zu Weinen, Spirituosen und anderen Getränken, Informationen zu nützlichen Koch-Accessoires sowie jede Menge praktischer Tipps und Ratschläge für Küche, Haushalt und Gästebewirtung.

FÜR JEDEN TAG MIXMIXMIX erscheint in diesem Jahr noch zweimal und wird ausschließlich am Kiosk erhältlich sein. Die erste Ausgabe erscheint am 11. Juni zum Copypreis von 3,90 Euro in einer Auflage von rund 80.000 Exemplaren. EVT der zweiten Ausgabe ist der 6. August 2019. Für 2020 sind vier Ausgaben der neuen Line Extension geplant.

Rückfragen & Kontakt:

Isabelle Haesler

Tel.: 040 - 3703-3706

haesler.isabelle @ guj.de

presse @ vg-dmm.de

www.essen-und-trinken.de