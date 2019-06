Spannende Forschung für wissbegierige Kids

Die KinderuniWien macht am 17. Juli erstmals einen Tag lang Station an der ÖAW. Ab 12. Juni können sich Kids von 7 bis 12 Jahren für zwei Vorträge und sechs Workshops anmelden.

Wien (OTS) - Von der abenteuerlichen Geschichte eines versunkenen Imperiums bis zu den unendlichen Weiten des Weltalls: Zwei Vorlesungen und sechs Workshops warten am 17. Juli 2019 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) auf neugierige Kids im Alter von 7 bis 12 Jahren.

Erstmals öffnet die Akademie einen ganzen Tag lang in ihrem historischen Hauptgebäude in der Wiener Innenstadt ihre Pforten für die KinderuniWien. Zu erleben gibt es spannende Einblicke in die unterschiedlichsten Fächer, zu denen an der ÖAW geforscht wird, darunter Archäologie, Mittelalterforschung, Digital Humanities, Weltraumforschung oder Molekularbiologie.

Spuren der Römer, Reisen zum Mond

Im großen Festsaal unter dem barocken Deckenfresko können sich Kinder bei einer Vorlesung mit ÖAW-Archäologin Sabine Ladstätter am Vormittag auf die Spuren der alten Römer begeben und am Nachmittag mit ÖAW-Weltraumforscher Bruno Besser zum Mond reisen.

Wer selber aktiv forschen möchte, kann an mehreren Workshops teilnehmen. Dort lernen Kids, wie im Mittelalter mit Feder und Tinte schöne Buchstaben auf Pergament gezeichnet wurden, was die Menschen in der Steinzeit gegessen haben, wie man aus einer Landkarte einen Globus anfertigt, wie man aus Feuersteinen Werkzeuge macht oder wie aus kleinen Genen ganze Lebewesen werden.

Anmeldung und Programm

Die Anmeldung zu allen Lehrveranstaltungen ist ab 12. Juni möglich und bis 4. Juli geöffnet. Der Treffpunkt für die Vorträge und Vorlesungen der ÖAW ist in der Aula im Hauptgebäude der Akademie (Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien).

Vorlesungen:

17.07.2019 von 10:00 - 11:00 Uhr

Die Römer unter uns (7-12 Jahre)

17.07.2019 von 14:00 - 15:00 Uhr

Auf einem „Feuerstuhl“ durch den Planetenzoo (7-12 Jahre)

Workshops

17.07.2019 10:00 - 12:00 Uhr

Die Welt in deiner Hand (10-12 Jahre)

17.07.2019 10:00 - 12:00 Uhr

Guten Appetit – Essen früher und heute (10-12 Jahre)

17.07.2019 10:00 - 12:00 Uhr

Auf Forschungsreise mit Scan-Zelt und Lese-Zeitmaschine (10-12 Jahre)

17.07.2019 13:30 - 15:00 Uhr

Mit Feder, Tinte, Pergament: Schreiben wie Kaiser Maximilian (7-9 Jahre)

17.07.2019 13:30 - 15:00 Uhr

Feuerstein – der Stahl der Steinzeit (10-12 Jahre)

17.07.2019 14:00 - 15:00 Uhr

Vom Gen, zur Zelle, zum Lebewesen (10-12 Jahre)

Das ausführliche Programm des ÖAW-Tags und Infos zur Anmeldung:

https://www.oeaw.ac.at/kinderuni2019/

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Akademie der Wissenschaften

Dipl.-Soz. Sven Hartwig

Leitung Öffentlichkeit & Kommunikation

+43 1 51581-1331

sven.hartwig @ oeaw.ac.at

www.oeaw.ac.at