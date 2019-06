Morgen startet die Anmeldung zur KinderuniWien 2019!

Wien (OTS) - Morgen, am Mittwoch, dem 12. Juni 2019 ist es soweit: Um 17 Uhr startet unter kinderuni.at die Anmeldung zur KinderuniWien!

Seit Mitte Mai ist das diesjährige Programm mit 427 Lehrveranstaltungen online, tausende Kinder haben sich seitdem registriert und ihre ganz persönlichen Lehrveranstaltungen auf der Merkliste notiert. Mit der Anmeldung, die bis zum 4. Juli um 18 Uhr möglich ist, können sie ihre Auswahl in einen selbst zusammengestellten KinderuniWien-Sommer gießen



KinderuniWien: Eine kunterbunte Reise in die Wissenschaft!

Sieben Standorte bieten neben einer spielerisch-wissenschaftlichen Reise durch vielfältige Themenbereiche auch Programme für unterschiedliche Zielgruppen an:

Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Sprachen gibt es an der Universität Wien, an der Medizinischen Universität Wien, an der Veterinärmedizinischen Universität und an der Wirtschaftsuniversität Wien. Außerdem gibt es einen Thementag zur Mitbestimmung sowie die Möglichkeit, sein Wissen in Erster Hilfe zu vertiefen, an interaktiven Programmier- und Recyclingworkshops teilzunehmen oder mehr über Tiermedizin und -schutz zu erfahren.



Naturgefahren oder Rennwagen: Die Zusammenhänge von Klima, Energie und Umwelt erforschen können Kinder – als Schwerpunkt unterstützt vom Klima- und Energiefonds – an der Technischen Universität Wien und an der Universität für Bodenkultur Wien.

Von Himbeerkuchen bis Computer-Spielereien: Angebote exklusiv für Mädchen haben sich die Technische Universität Wien und die Universität Wien überlegt, an letzterer finden sich auch Programmpunkte exklusiv für Buben.

KinderuniWien für Alle: Um möglichst viele Zielgruppen zu erreichen, ist die KinderuniWien seit vielen Jahren barrierefrei ausgerichtet und bietet hier individuelle Unterstützung an. In diesem Zusammenhang lädt auch der Workshop „Mit Ergotherapie dem Alltag auf der Spur“ an der FH Campus Wien vor allem Kinder mit besonderen Bedürfnissen ein. Weiters werden mit der Aktion KinderuniTagesticket Kinder aus sozialpädagogischen Einrichtungen in die Hörsäle und Labore geholt und auch Eltern und jüngere Geschwister kommen nicht zu kurz, denn im Rahmen- und Pausenprogramm finden sich zahlreiche Angebote für die ganze Familie.



Fit für die KinderuniWien beim Abholtag

Am Sonntag, dem 7. Juli 2019 heißt es wieder: Eltern, Geschwister und Sonnencreme einpacken und zum Abholtag an den Campus der Universität Wien kommen. Dort erwarten die KinderuniStudierenden zwei spannende Familienvorlesungen mit der Biologin Andrea Möller und dem Physiker Christoph Dellago, ein abwechslungsreiches Spieleprogramm und die Abholstationen, wo sie ihr KinderuniWien-T-Shirt und ihren Studienausweis bekommen. Programm gibt es von 09.00 bis 14.00 Uhr – alle Infos dazu auf kinderuni.at.

Am Ende jeder KinderuniWien steht die feierliche KinderuniSponsion: Diese findet heuer am 20. Juli im Großen Festsaal der Universität Wien statt. Die Anmeldung ist während der KinderuniWien an den InfoPoints möglich.



FördergeberInnen wie das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und die Stadt Wien unterstützen die KinderuniWien. KooperationspartnerInnen sind: A1 Telekom Austria AG, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Austria Glas Recycling GmbH und Altstoff Recycling Austria AG, IST Austria, Klima- und Energiefonds, Erste Financial Life Park, Boehringer Ingelheim, ÖAW Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wiener Städtische Versicherung, LGV-Frischgemüse, Eskimo, RUAG Space GmbH, Kuppitsch.

